يا ورد مين يشتريك.. أحدث أنواع وأسعار البوكيهات في شم النسيم 2025

يحرص بعض المواطنين على شراء الورود احتفالا بشم النسيم ، وعيد الربيع.

عيد شم النسيم يمثل أعمق وأقدم الاحتفالات في الحضارة المصرية، فهو ليس مناسبة موسمية فقط بل "المولد الكبير" الذي كان يعني للمصريين القدماء تجدد الحياة وبداية جديدة.

واجري موقع صدي البلد الاخباري بثا مباشرا من داخل أحدي محلات الورود للتعرف على الأجواء التي تصاحب هذه الأجواء واهم انواع الزهور التي تجد إقبالا.

وقال بيسو لـ صدي البلد: هناك العديد من أنواع الورد المصري والمستورد والأفكار الجديدة لتقديم الورد، والأسعار متغيرة والإقبال في الشراء نجده من كل الفئات.

وأضاف أن الورد يحتاج عناية خاصة، ومن أشهر أنواع الورد هو البلدي والليم والروزيس ويعبر الورد الأحمر عن الحب والاصفر غيره والأبيض صفاء والروز يعبر عن رقة الإحساس ولكن الإقبال الأكثر بيكون علي الورد الأحمر و الأبيض

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