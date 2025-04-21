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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاب مصاب بسرطان الدم يحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير

شاب مصاب بسرطان الدم يحذر من تناول الإندومي
شاب مصاب بسرطان الدم يحذر من تناول الإندومي
علا محمد

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي ،فيديو لشاب يدعي موسي وظهر وهو يبكي ، محذرًا من تناول الشعرية سريعة التحضير، وذلك عبر حسابه بموقع تيك توك.

شاب مصاب بسرطان الدم يحذر 

حذر شاب يدعى موسى من تناول الشعرية سريعة التحضير، بعد إصابته بحالة مرضية خطيرة ومعاناته مع مرض سرطان الدم، خاصة أنه أصبح شائع بشكل كبير بين الفئات العمرية الأصغر سنًا.

وقال عبر الفيديو : أنا حياتي في يوم وليلة اتدمرت.. اتدمرت بسبب كيس أندومي، كيس شعرية  يدمر لي حياتي، ويجيب لي حاجة عمري ما كنت أتخيلها، أنا مش عايز حد يتعاطف معايا ولا حد يحل لي مشكلتي، أنا مشكلتي في يد الله، ولا خايف من الموت، أنا خايف أموت ومحدش يحس بيا.

وأضاف الشاب موسى مريض سرطان الدم: أنا بقولك لما تيجي تطبخ كيس الشعرية دا أقف لحظة فكر في اللي حصلي بسببه، أنا جالي سرطان في الدم.. مش عايز حد يقع في الغلط اللي أنا وقعت نفسي فيه، أنا فتحت قبري بإيدي، ومكنتش أعرف، أنا مكنتش باكل لا فراخ ولا لحمة ولا أي حاجة تانية، أنا كنت باكل إندومي طول الوقت.

أضرار تناول الإندومي

وفي سياق متصل ، حذر الدكتور مجدي نزيه خبير التغذية في تصريحات إعلامية، من تناول هذا الطعام خاصة أنه يحتوي على مادة جلوتيمات أحادي الصوديوم، موضحًا أنها مكسبة نكهة وغير مميتة ولكنها تصيب بضمور الأعصاب حال الإفراط في تناولها لسنوات وتوجد أيضا في مكعبات المرقة.

وأكمل في تصريحات أن هذه المادة غير سامة ولا تتسبب في وفاة وقتية، وتسمى مرض المطاعم الصينية، وتصيب من يداوم عليها طيلة 5 سنوات.

لشاب موسي تيك توك الإندومي سرطان الدم مجدي نزيه

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