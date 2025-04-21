منخفض خماسيني.. تحذير من الأرصاد الجوية للمواطنين| ارتدوا كمامات

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من منخفض خماسيني أو صحراوي متواجد في الصحراء الغربية يضرب البلاد غدا، وسيكون معه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم” الفضائية، أن درجة الحرارة العظمي المتوقعة على القاهرة غدا 39 أو 40 درجة، ودرجة الحرارة في محافظات الصعيد سوف تتجاوز 41 درجة مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية ومعتدل خلال فترات الليل.

وأِشارت إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح من سرعات 30 إلى 40 كيلو متر في الساعة وسيصاحبه أتربة ورمال، موضحة أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض من يوم الخميس المقبل.

ووجهت الدكتورة منار غانم، نصيحة لمرضي الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بإرتداء الكمامة.