النبراوي ناعيا البابا فرنسيس: لم يتردد يوما في الدفاع عن القيم الإنسانية

نعى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين ببالغ الحزن والأسى، قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية، الذي رحل عن عالمنا تاركًا إرثًا إنسانيًا عظيمًا، ومواقف نادرة من الشجاعة الأخلاقية والانحياز للحق والعدالة.

وقال النبراوي في بيان: "لقد كان الراحل الكبير رمزًا للإنسانية وصوتًا للضمير الحي في العالم، إذ لم يتردد يومًا في الدفاع عن القيم الإنسانية، ونصرة المظلومين في كل مكان، وفي القلب منهم الشعب الفلسطيني الشقيق، والدفاع عن عدالة قضيته".

وأضاف: "عبّر مرارًا عن رفضه للعدوان ودعمه لحقوق الفلسطينيين، ووقف بصلابة ضد الانتهاكات الواقعة ضدهم، وظل حتى أيامه الأخيرة يندّد بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم واضطهاد، موجّهًا نداءاته للمجتمع الدولي لإنهاء معاناتهم، ولا سيما ما يكابده أهل غزة من عدوان غاشم وحصار جائر".

واختتم قائلا إننا "إذ نودع رمزًا إنسانيًا استثنائيًا، فإننا نثمّن مواقفه النبيلة التي أنارت طريق العدالة والرحمة في عالم يموج بالصراعات والقتل والدمار".