قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من نام عن صلاة الفجر ولم يؤدها.. هل بال الشيطان في أذنيه؟
الأرصاد تحذر من انخفاض كبير يصل لـ 10 درجات في هذا الموعد
رفضوا الإفراج عنه ليشهد ولادة ابنه.. السلطات الأمريكية تواصل حجز الناشط الفلسطيني محمود خليل
فيدان: تركيا ستواصل دعم الشعب الفلسطيني بأقوى شكل ممكن
أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء
أحيانا أتناول الطعام أو أشرب الشاي أثناء قراءة القرآن.. فهل هذا جائز؟
اليوم.. استئناف مالك مستشفى شهير على حكم حبسه بسبب أفعال مخلة
ترامب يعد بالكشف عن خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال ثلاثة أيام
نتنياهو متهم بتعريض إسرائيل لـ"خطر وجودي" بعد طلبه "ولاء شخصيًا" من رئيس الشاباك | تقرير
القبض على مسؤول صيني لاتهامه بتقاضي رشاوى وتورطه في شبهات الفساد
بعد زيزو.. الأهلي يبحث عن محترف أجنبي قبل كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر وفلسطين.. دعم دبلوماسي وإنساني| عرض تفصيلي

غزة
غزة
عادل نصار

قال الإعلامي عمرو خليل، إنّ إسرائيل لا تزال تمضي قدمًا في مخطط التهجير القسري عبر القضاء على كل مقومات الحياة داخل قطاع غزة، بهدف تصفية القضية الفلسطينية وقتل أي محاولة لتأسيس الدولة الفلسطينية، لكن مصر، كعادتها، كانت دائما حائط الصد الأول في مواجهة هذه المخططات، انطلاقًا من إيمانها بأن فلسطين هي قضية العرب المركزية منذ عام 1948 وحتى الآن، مشددًا، على أنّ الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية مستمر باعتباره هو جزء أصيل من السياسة الخارجية المصرية، وستظل القاهرة دائمًا صمام أمان أمام محاولات تصفية الحق الفلسطيني، وتقف بصلابة إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل المحافل.


وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه طوال 77 عامًا، لم تغب فلسطين عن أجندة القيادة المصرية، وظلت أولوية لدى جميع الرؤساء المصريين، ومع العدوان على غزة في 7 أكتوبر من عام 2023، برز الموقف المصري مجددًا، في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل سياسيًا وإنسانيًا على مختلف المستويات، إذ أكدت مصر مرارًا رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو التهجير أو أي شكل من أشكال الإقصاء، واعتبرت الخارجية المصرية أن تلك الممارسات تمثل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الإقليمي وتقوّض فرص السلام.


وتابع: "وفي إطار جهودها للحشد الداعم لفلسطين، استضافت مصر قمة القاهرة للسلام 2023 بهدف توحيد المواقف الدولية لوقف إطلاق النار، وأكدت خلالها ضرورة تفعيل مسار السلام ورفض كل أشكال تصفية القضية الفلسطينية، كما استضافت القاهرة القمة العربية الطارئة التي طرحت خلالها مصر خطتها لإعادة إعمار غزة بكافة مراحله دون تهجير سكان القطاع".

وأوضح، أن الدور المصري لم يقتصر على الدعم السياسي والوساطة، بل امتد إلى الجانب الإنساني في أوسع صوره، حيث استقبلت المستشفيات المصرية أعدادًا كبيرة من المصابين والجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة لتلقّي العلاج اللازم، كما استضافت مصر عددًا من المبعدين من الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أنها أرض الأمان والدعم في وقت الشدة.

غزة فلسطين قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البابا فرانسيس

نبوءة عمرها 900 عام.. ما العلاقة بين وفاة البابا فرنسيس ويوم القيامة؟

المنتجة سارة خليفة

متهم يورط المنتجة سارة خليفة في قيادة عصابة البودر والأخيرة:«معرفش حاجة»

شاب مصاب بسرطان الدم يحذر من تناول الإندومي

شاب مصاب بسرطان الدم يحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير

سعر كيلو السكر

انخفاض سعر كيلو السكر اليوم بعد قرار الحكومة حظر تصديره

أسعار الذهب اليوم

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم.. وسعر عيار 21 مفاجأة

سارة خليفة

النيابة تستدعي ضابط تحريات اتهام سارة خليفة بتجارة المخدرات

الدكتور سعد الدين الهلالي

أول رد من سعد الدين الهلالي على تبرؤ الأزهر منه ومن فتاويه

وزارة التموين

بشري سارة للمواطنين .. التموين : مد فترة صرف السلع الإضافية حتي نهاية مايو | تفاصيل

ترشيحاتنا

احمد حمدي

أحمد حمدي جاهز للمشاركة مع الزمالك بشكل طبيعي

أحمد حمدي

أخبار الزمالك.. أحمد حمدي جاهز للعودة ولا حاجة للسفر

محمد عبد الموجود

اتحاد الجودو يرشح محمد عبد الموجود لانتخابات لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي

بالصور

موجودة في البيوت وماحدش يعرفها.. اكتشف أقوى طرق التخلص من حشرة السمكة الفضية الطبيعية

حشرة السمكة الفضية
حشرة السمكة الفضية
حشرة السمكة الفضية

فاكهة غير متوقعة تعالج الضعف الجنسي والحموضة وتقوي القلب

القلب
القلب
القلب

بعد إصابة شاب بالسرطان.. اكتشف حقيقة أضرار الشعرية سريعة التحضير

الشعرية سريعة التحضير
الشعرية سريعة التحضير
الشعرية سريعة التحضير

وكيل صحة الشرقية يقود حملة على المنشآت الغذائية ويضبط ويعدم 4 أطنان أغذية فاسدة

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

تعذيب وإعدام كلب هاسكي

فيديو صادم.. القصة الكاملة لجريمة تعذيب وقتـ ل كلب هاسكي في طنطا

حفر على المريخ

تشبه الجبنة السويسرية.. ظهور حفر غريبة على سطح المريخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد