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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

سعر الدرهم الإماراتي
سعر الدرهم الإماراتي
محمد صبيح

ننشر آخر تحديث لسعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك اليوم الثلاثاء، دون تغيّرات ملحوظة في حركة البيع والشراء، وسط استمرار هدوء السوق.

 وفيما يلي رصد لأحدث أسعار الدرهم الإماراتي في أبرز البنوك المصرية:

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 13.953 جنيه.

سعر البيع: 13.983 جنيه.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.953 جنيه للشراء و13.983 جنيه للبيع.

بنك HSBC (اتش اس بي سي)

سعر الشراء: 13.910 جنيه.

سعر البيع: 13.940 جنيه.

سجل سعر الدرهم في بنك HSBC نحو 13.910 جنيه للشراء و13.940 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 13.908 جنيه.

سعر البيع: 13.951 جنيه.

بلغ سعر الشراء في البنك المصري الخليجي 13.908 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.951 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر

المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 13.907 جنيه.

سعر البيع: 13.935 جنيه.

سجل الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي 13.907 جنيه للشراء و13.935 جنيه للبيع.

بنك البركة

سعر الشراء: 13.904 جنيه.

سعر البيع: 13.932 جنيه.

بلغت أسعار صرف الدرهم في بنك البركة 13.904 جنيه للشراء و13.932 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الشراء: 13.902 جنيه.

سعر البيع: 13.943 جنيه.
سجل الدرهم في بنك مصر 13.902 جنيه للشراء و13.943 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

سعر الشراء: 13.901 جنيه.

سعر البيع: 13.953 جنيه.

بلغ سعر الدرهم في بنك قناة السويس 13.901 جنيه للشراء و13.953 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 13.899 جنيه.

سعر البيع: 13.938 جنيه.

سجل البنك المركزي المصري سعر شراء للدرهم الإماراتي 13.899 جنيه، وسعر بيع 13.938 جنيه.

سعر بيع الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر صرف الدرهم الإماراتي

سعر الشراء: 13.897 جنيه.

سعر البيع: 13.937 جنيه.

بلغ سعر الدرهم في البنك الأهلي المصري 13.897 جنيه للشراء و13.937 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 13.891 جنيه.

سعر البيع: 13.934 جنيه.

سجل بنك الإسكندرية سعر 13.891 جنيه للشراء، و13.934 جنيه للبيع للدرهم الإماراتي.

كريدي أجريكول

سعر الشراء: 13.880 جنيه.

سعر البيع: 13.970 جنيه.

بلغ سعر الدرهم في كريدي أجريكول 13.880 جنيه للشراء و13.970 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

بنك الكويت الوطني NBK

سعر الشراء: 13.805 جنيه.

سعر البيع: 14.043 جنيه.

سجل بنك الكويت الوطني سعرًا مرتفعًا للبيع بلغ 14.043 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء 13.805 جنيه.

بنك التعمير والإسكان

سعر الشراء: 13.764 جنيه.

سعر البيع: 13.808 جنيه.

بلغ سعر الدرهم في بنك التعمير والإسكان 13.764 جنيه للشراء و13.808 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

سعر الشراء: 13.749 جنيه.

سعر البيع: 13.793 جنيه.
سجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي 13.749 جنيه للشراء و13.793 جنيه للبيع.

QNB الأهلي

سعر الشراء: 13.749 جنيه.

سعر البيع: 13.777 جنيه.

بلغ سعر الدرهم في QNB الأهلي 13.749 جنيه للشراء و13.777 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

سعر الشراء: 13.710 جنيه.

سعر البيع: 13.823 جنيه.

سجل بنك التنمية الصناعية سعر 13.710 جنيه للشراء و13.823 جنيه للبيع.

ميد بنك

سعر الشراء: 13.654 جنيه.

سعر البيع: 13.808 جنيه.
بلغ سعر الدرهم في ميد بنك 13.654 جنيه للشراء و13.808 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

سعر الشراء: 13.613 جنيه.

سعر البيع: 13.926 جنيه.

سجل المصرف المتحد سعر شراء 13.613 جنيه وسعر بيع 13.926 جنيه للدرهم الإماراتي.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري سعر بيع الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

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