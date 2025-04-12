ننشر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12-4-2025 في عدد من البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 13.958 جنيه

سعر البيع: 13.998 جنيه

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.958 جنيه للشراء و13.998 جنيه للبيع، ما يعكس استقرار العملة الإماراتية أمام الجنيه المصري في التعاملات الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 13.953 جنيه

سعر البيع: 13.983 جنيه

سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 12-4-2025 اخر تحديث لسعر الذهب في السعودية اليوم السبت 12-4-2025

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 13.953 جنيه للشراء و13.983 جنيه للبيع، ليواصل تحركاته الطفيفة مقارنةً بالسوق المصرفية.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 13.946 جنيه

سعر البيع: 13.989 جنيه

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.946 جنيه للشراء و13.989 جنيه للبيع، ما يعكس نطاقًا قريبًا من البنوك الأخرى.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في HSBC

سعر الشراء: 13.910 جنيه

سعر البيع: 13.940 جنيه

سجل HSBC سعر 13.910 جنيه للشراء و13.940 جنيه للبيع، ليظل ضمن المستويات المتداولة في السوق المحلية.