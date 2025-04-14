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استقرار سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين 14 أبريل 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين 14 أبريل 2025

سعر الدرهم الإماراتي
سعر الدرهم الإماراتي
محمد صبيح

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 14 أبريل 2025، وذلك وفقًا لبيانات عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء للدرهم الإماراتي عند 13.953 جنيه.

أعلى سعر لبيع الدرهم الإماراتي 

قدم بنك الكويت الوطني NBK أعلى سعر للدرهم الإماراتي عند 14.043 جنيه.

أسعار الدرهم الإماراتي في أبرز البنوك اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء: 13.953 جنيه

بيع: 13.983 جنيه


سعر الدرهم الإماراتي في بنك HSBC

شراء: 13.910 جنيه

بيع: 13.940 جنيه


سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي

شراء: 13.908 جنيه

بيع: 13.951 جنيه


سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي

شراء: 13.907 جنيه

بيع: 13.935 جنيه


سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة

شراء: 13.904 جنيه

بيع: 13.932 جنيه


سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

شراء: 13.902 جنيه

بيع: 13.943 جنيه


سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

شراء: 13.901 جنيه

بيع: 13.953 جنيه


سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

شراء: 13.897 جنيه

بيع: 13.937 جنيه


سعر الدرهم الإماراتي في كريدي أجريكول

شراء: 13.880 جنيه

بيع: 13.970 جنيه


سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

شراء: 13.865 جنيه

بيع: 13.904 جنيه


سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

شراء: 13.856 جنيه

بيع: 13.899 جنيه


سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني NBK

شراء: 13.805 جنيه

بيع: 14.043 جنيه


سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان

شراء: 13.764 جنيه

بيع: 13.808 جنيه


سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

شراء: 13.749 جنيه

بيع: 13.793 جنيه


سعر الدرهم الإماراتي في QNB الأهلي

شراء: 13.749 جنيه

بيع: 13.777 جنيه


سعر الدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية

شراء: 13.710 جنيه

بيع: 13.823 جنيه


سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك

شراء: 13.654 جنيه

بيع: 13.808 جنيه


سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد

شراء: 13.613 جنيه

بيع: 13.926 جنيه

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