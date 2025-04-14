استقرار سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين 14 أبريل 2025

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 14 أبريل 2025، وذلك وفقًا لبيانات عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية.
وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء للدرهم الإماراتي عند 13.953 جنيه.
أعلى سعر لبيع الدرهم الإماراتي
قدم بنك الكويت الوطني NBK أعلى سعر للدرهم الإماراتي عند 14.043 جنيه.
أسعار الدرهم الإماراتي في أبرز البنوك اليوم
سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
شراء: 13.953 جنيه
بيع: 13.983 جنيه
سعر الدرهم الإماراتي في بنك HSBC
شراء: 13.910 جنيه
بيع: 13.940 جنيه
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي
شراء: 13.908 جنيه
بيع: 13.951 جنيه
سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي
شراء: 13.907 جنيه
بيع: 13.935 جنيه
سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة
شراء: 13.904 جنيه
بيع: 13.932 جنيه
سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر
شراء: 13.902 جنيه
بيع: 13.943 جنيه
سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس
شراء: 13.901 جنيه
بيع: 13.953 جنيه
سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري
شراء: 13.897 جنيه
بيع: 13.937 جنيه
سعر الدرهم الإماراتي في كريدي أجريكول
شراء: 13.880 جنيه
بيع: 13.970 جنيه
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
شراء: 13.865 جنيه
بيع: 13.904 جنيه
سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية
شراء: 13.856 جنيه
بيع: 13.899 جنيه
سعر الدرهم الإماراتي في بنك الكويت الوطني NBK
شراء: 13.805 جنيه
بيع: 14.043 جنيه
سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان
شراء: 13.764 جنيه
بيع: 13.808 جنيه
سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
شراء: 13.749 جنيه
بيع: 13.793 جنيه
سعر الدرهم الإماراتي في QNB الأهلي
شراء: 13.749 جنيه
بيع: 13.777 جنيه
سعر الدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية
شراء: 13.710 جنيه
بيع: 13.823 جنيه
سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك
شراء: 13.654 جنيه
بيع: 13.808 جنيه
سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد
شراء: 13.613 جنيه
بيع: 13.926 جنيه