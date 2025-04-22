آخر تحديث.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 22-4-2025

ننشر آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22-4-2025، داخل السوق الرسمية.

استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه جاء متأثرا بقرار البنك المركزي المصري الصادر بخفض سعر الفائدة 2.25%.

سعر الريال في البنك المركزي

وفي آخر يوم عمل وصل متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.6 جنيه للشراء و 13.63 جنيها للشراء.

أعلي سعر لـ الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

وصل أعلي سعر للريال السعودي في مصرف أبوظبي الاسلامي مسجلا13.62 جنيها للشرا و 13.64 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي امام الجنيه نحو 13.61 جنيها للبيع و 13.63 جنيها للبيع في بيت التمويل الكويتي، المصرف لعربي الدولي، الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات".

أقل سعر

بينما بلغ أقل سعر للريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.17 جنيها للشراء و 13.64 جنيها للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.26 جنيها للشراء و 13.64 جنيها للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.28 جنيها للشراء و 13.64 جنيها للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.41 جنيها للشراء و 13.64 جنيها للبيع في بنك سايب.

متوسط السعر

وسجل متوسط سعر الريال السعودي في اغلب البنوك امام الجنيه نحو 13.57 جنيها للشراء و 13.63 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، التعمير والاسكان، القاهرة، فصل الاسلامي، مصر، الاهلي المصري، ميد بنك".

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.59 جنيها للشراء و 13.63 جنيها للبيع في بنكي نكست و HSBC.