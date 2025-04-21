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آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد صبيح

ننشر آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 21-4-2025، داخل السوق الرسمية.

ويستمر تعطل البنوك في مصر منذ الخميس الماضي بالتزامن مع انتهاء عطلة الجهاز المصرفي وتمديدها نظرا للاحتفال بشم النسيم و عيد القيامة المجيد.

استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه جاء متأثرا بقرار البنك المركزي المصري الصادر بخفض سعر الفائدة 2.25%.

إجازة البنوك 

كان البنك المركزي المصري قد عطل العمل في البنوك المصرية البالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا، لبدء تنفيذ الإجازة الأسبوعية والتي بدأت اليوم الجمعة حتي مساء غدا السبت.

سعر الريال في البنك المركزي

وفي آخر يوم عمل وصل متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.6 جنيه للشراء و 13.63 جنيها للشراء.

أعلي سعر لـ الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

وصل أعلي سعر للريال السعودي في مصرف أبوظبي الاسلامي مسجلا13.62 جنيها للشرا و 13.64 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر الريال السعودي امام الجنيه نحو 13.61 جنيها للبيع و 13.63 جنيها للبيع في بيت التمويل الكويتي، المصرف لعربي الدولي، الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات".

أقل سعر 

بينما بلغ اقل سعر للريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.17 جنيها للشراء و 13.64 جنيها للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.26 جنيها للشراء و 13.64 جنيها للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.28 جنيها للشراء و 13.64 جنيها للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.41 جنيها للشراء و 13.64 جنيها للبيع في بنك سايب.

متوسط السعر 

وسجل متوسط سعر الريال السعودي في اغلب البنوك امام الجنيه نحو 13.57 جنيها للشراء و 13.63 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، التعمير والاسكان، القاهرة، فصل الاسلامي، مصر، الاهلي المصري، ميد بنك".

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 13.59 جنيها للشراء و 13.63 جنيها للبيع في بنكي نكست و HSBC.

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