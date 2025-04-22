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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقرير وفاة البابا فرنسيس.. سكتة دماغية وانهيار قلبي دوراني

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
ميرنا رزق

جاء في تقرير وفاة قداسة البابا فرنسيس، الصادر عن  البروفيسور أندريا أركانجيلي، مدير دائرة الصحة والنظافة في دولة حاضرة الفاتيكان، أن أسباب الوفاة تعود إلى سكتة دماغية، دخل إثرها في غيبوبة، تلاها انهيار قلبيّ دوراني غير قابل للعلاج. وقد فارق قداسته الحياة صباح الاثنين، في تمام الساعة السابعة وخمسٍ وثلاثين دقيقة، في مقرّ إقامته في بيت القديسة مارتا بالقاتيكان.

سبب وفاة البابا فرنسيس 

وقد أُجري التثبّت من الوفاة عبر تقنية تسجيل تخطيط كهربية القلب التاناطوغرافي، التي تُستخدم لتحديد لحظة توقف النشاط القلبيّ والدماغي بدقة علميّة عالية.

وقد نُشر البيان الرسمي في وقت لاحق من مساء الاثنين، عن طريق دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، متضمّنًا تفاصيل الحالة الطبية لقداسته، إذ أفاد التقرير بأن البابا كان يُعاني سابقًا من نوبة حادّة من ضيق التنفس ناجمة عن التهاب رئوي ثنائي متعدد الجراثيم، بالإضافة إلى توسّعات قصبيّة متعددة، وارتفاع مزمن في ضغط الدم، وداء السكّري من النوع الثاني.

وختم البروفيسور أركانجيلي تصريحه بالقول: "أُصرّح، بحسب علمي وضميري، بأن الأسباب المُشار إليها أعلاه هي التي أدّت إلى الوفاة".

البابا فرنسيس الفاتيكان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

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