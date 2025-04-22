أسماء أبو اليزيد تشارك جمهورها صورا من مناسك العمرة

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة جديدة مع متابعيها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام من أمام الكعبة بعباءة وطرحة وعلقت عليها قائلة: “اللهم تقبل”.

تفاصيل مسلسل النص



مسلسل النص هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي.

العمل من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.