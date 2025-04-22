معركة شرسة دايرة.. عمرو أديب يعلق على خلاف ويجز مع مروان بابلو

علق الإعلامي عمرو أديب على خلاف مطربي الراب ويجز ومروان بابلو عبر حسابه الشخصي بموقع إكس قائلًا: "فيه معركة شرسة عنيفة دايرة دلوقتى فى عالم الراب المصري بين المعلم ويجز والجامد مروان بابلو .

وأضاف "ويجز بيرد بالغنا على بابلو بعد ما لسن عليه فى حفله، وأظن كمان ويجز عمل مقطع كده بيرد على وائل غنيم، الدنيا مقلوبة، وتحس أن هما وجمهورهم فى مجرة أخرى، عالم قائم بذاته كده بعيد عن كل حاجة".

ومن ناحية أخرى انتقد الإعلامي عمرو أديب، طريقة غلق المحلات في مصر والعبارات التي تكتب على أبواب المحلات والتي تتضمن أسباب الغلق.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”: “ليه لما يتم إغلاق محل في مصر نجيب بخاخة ونكتب بيها بشكل قبيح أن المحل مغلق لأسباب معينة”.

وأضاف أن “مصر هي الدولة الوحيدة اللي لما تقفل محل بيتم عمله بالطريقة الغريبة دي، فمن الممكن أن يتم عمل ورقة ويكتب فيها ان المحل مغلق للأسباب الآتية”.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن هناك العديد من المحلات تم إغلاقها خلال الفترة الماضية.