رجالة .. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على أداء ونتيجة مباراة الأهلي وصن داونز

علّق الإعلامي عمرو أديب، على أداء ونتيجة مباراة الأهلي وصن داونز، مشيرًا إلى أن لاعبي النادي الأهلي قدّموا مباراة في غاية الروعة أمام فريق قوي في القارة الأفريقية.

استطاع إغلاق المباراة على الفريق الجنوب أفريقي



وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء أمس السبت، أن الأهلي قدّم أداء عظيم أمام نادي صن دوانز ، واستطاع إغلاق المباراة على الفريق الجنوب أفريقي.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن خرج اللقاء بنتيجة جيدة، واحتمال يحدث نهائي مصري بين الأهلي وبيراميدز، لافتاً إلى أن أداء لاعبي النادي الاهلي فيه جدية ورجولة، ولاعبي الأهلي رجالة رغم كل الظروف.