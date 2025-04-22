اصطدمت بالرصيف.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر وقوع تصادم بالدقهلية

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر تصادم سيارة ربع نقل بالرصيف على طريق جمصة - بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على طريق جمصة - بلقاس وإصابة أشخاص.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: محمود عبد البديع إبراهيم، 63 عاما، مقيم دماص ميت غمر، بجرح في فروة الرأس وسحجات، وشيماء السيد إبراهيم، 30 عاما، مقيمة بزيان، بجرح في الجبهة وكدمات، وجميلة سرور نصر، 30 عاما، مقيمة بزيان، باشتباه كسر في الساق اليسرى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس لتلقى العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.