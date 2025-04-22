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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. انطلاق البطولة العربية للرماية بمشاركة 300 رامٍ

البطولة العربية للرماية
البطولة العربية للرماية
عبدالله هشام

تنطلق اليوم الثلاثاء فاعليات البطولة العربية للرماية بمشاركة واسعة من نخبة الرماة العرب، وذلك تحت رعاية الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني ومجلس إدارة الاتحاد، في واحدة من أقوى بطولات الرماية على الساحة العربية.

تُقام البطولة خلال الفترة من 22 أبريل الجاري وحتى 1 مايو المقبل، وتشهد منافسات قوية في البندقية والمسدس ضغط الهواء على ملاعب المركز الأوليمبي بالمعادي، إلى جانب منافسات الخرطوش التي تُقام على ميادين نادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر.

ويشارك في الحدث الرياضي العربي الأبرز هذا العام نحو 300 رام ورامية يمثلون 19 دولة عربية هي:
البحرين، السعودية، الكويت، ليبيا، تونس، الجزائر، الإمارات، اليمن، موريتانيا، العراق، قطر، عمان، الأردن، المغرب، لبنان، السودان، فلسطين، سوريا، ومصر – البلد المضيف.

وأكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية، أن البطولة تمثل "نموذجًا حيًا للوحدة العربية في مجال الرياضة، وتعكس روح التعاون والتقارب بين الشباب العربي"، مشيرًا إلى أن "الاتحاد حرص على توفير أعلى مستويات التنظيم والاستعدادات الفنية، بما يليق بمكانة مصر وقدرتها على استضافة أكبر الأحداث الرياضية."

وأضاف حسني: "نحن فخورون باستضافة هذا الحدث الكبير، ونتطلع إلى تقديم بطولة تليق باسم مصر وتُسهم في رفع مستوى التنافس وتبادل الخبرات بين جميع المشاركين."

وتأتي هذه البطولة في إطار دعم وتعزيز أواصر التعاون الرياضي بين الدول العربية، وتوفير منصة لتبادل الخبرات وتطوير الأداء في رياضة الرماية، التي تشهد اهتمامًا متزايدًا على المستويين الفني والتنظيمي.

البطولة العربية للرماية اتحاد الرماية حازم حسني منتخب مصر منتخب مصر للرماية

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