تقام اليوم، الثلاثاء 22-4-2025، العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها مباراة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، وكذلك لقاء برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22-4-2025 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي vs أستون فيلا - الساعة 9:00 مساءً - قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

برشلونة vs ريال مايوركا- تمام الساعة 9:30 مساءً - قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا vs إسبانيول - تمام الساعة 7:00 مساءً - قناة beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي

نانت vs باريس سان جيرمان - الساعة 8:45 مساءً

الدوري السعودي

ضمك vs النصر - الساعة 6:05 مساءً - قناة SSC EXTRA 1 HD

الوحدة vs أهلي جدة - الساعة 6:20 مساءً - قناة SSC1 HD

كأس قطر

السد vs الأهلي - الساعة 6:00 مساءً.

