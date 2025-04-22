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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات سيدان 2025 فى السوق المصري

سيارات سيدان 2025 جديدة
سيارات سيدان 2025 جديدة
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري طرازات جديدة موديل 2025 التى تنتمي لفئة السيارات السيدان، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة.

وجاءت هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جاك J7، ونيسان سنترا، وهيونداي إلنترا اى دى، ورينو تاليانت، وفيات تيبو .

- رينو تاليانت موديل 2025

تستمد سيارة رينو تاليانت موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها قوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو تاليانت موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2025 تباع فى سوق السيارات المصري بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2025 تباع فى سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

- هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025

تتسارع سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة فى مدة 11.6 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتحتاج إلى 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها قوة 127 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 195 كم/ساعة .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 تباع فى سوق السيارات المصري بسعر 990 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 تباع فى سوق السيارات المصري بسعر مليون و 70 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 تباع فى سوق السيارات المصري بسعر مليون و 175 ألف جنيه .

- نيسان سنترا موديل 2025

عزم دوران سيارة نيسان سنترا موديل 2025 يصل إلى 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 52 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة فى مدة 10.9 ثانية، وبها قوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة .

نيسان سنترا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة  نيسان سنترا موديل 2025 تباع فى سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  نيسان سنترا موديل 2025 تباع فى سوق السيارات المصري بسعر 999 ألف جنيه .

- جاك J7  موديل 2025

قوة سيارة جاك J7  موديل 2025 تصل إلى 150 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر .

جاك J7  موديل 2025

الفئة الأولى من سيارة جاك J7  موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 19 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جاك J7  موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 69 ألف جنيه .

- فيات تيبو موديل 2025

سرعة سيارة فيات تيبو موديل 2025 القصوي تصل إلى 185 كم/ساعة، وبها قوة 95 حصان، وعزم دوران 1400 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة فى مدة 11.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 127 نيوتن/متر.

فيات تيبو موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع فى سوق السيارات المصري بسعر 694 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع فى سوق السيارات المصري بسعر 744 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع فى سوق السيارات المصري بسعر 794 ألف جنيه .

طرازات جديدة موديل 2025 رينو تاليانت موديل 2025 فيات تيبو موديل 2025 هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 إلنترا اى دى موديل 2025 جاك J7 موديل 2025

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