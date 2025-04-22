حكاية بوست لـ جراح شهير أهان الممرضات.. كوثر محمود تصعد ضده

أعربت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض ، وعضو مجلس الشيوخ، عن رفضها التام لما صدر من أحد الأطباء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، من عبارات مسيئة بحق أعضاء هيئة التمريض، مؤكدة أن ما جاء في المنشور تجاوز فج ويتنافى تمامًا مع القيم المهنية والأخلاقية.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود ، أن الفريق الطبي بجميع عناصره من أطباء وتمريض وفنيين، يشكل وحدة متكاملة لا يمكن الاستغناء عن أي من أطرافها، مشددة على أهمية تبادل الاحترام المتبادل بين جميع أعضاء الفريق الطبي، باعتباره ركيزة أساسية لضمان بيئة صحية وإنسانية للعمل داخل المؤسسات الطبية.

الدكتور الجوهري محمد

وتعود تفاصيل الأزمة إلى "بوست" نشره الدكتور الجوهري محمد الجوهري، الجراح بمستشفى قصر العيني، عبر صفحته الرسمية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أهان فيه طاقم التمريض، بأسلوب مشين وتصريحات غير مسؤولة بحسب بيان التمريض.

وقالت نقيب التمريض، إن ما قيل يمثل إساءة واضحة ومرفوضة لا مبرر لها، لا مهنيًا ولا إنسانيًا، مؤكدة على إحترام جميع الزملاء في الحقل الطبي، ونتوقع الاحترام المتبادل.

وتابعت قائلة؛ "إذا أردنا الرد على هذه التجاوزات فنحن نملك القدرة على ذلك، لكننا نختار دائمًا الاحترام إيمانًا منا بأننا جميعًا فريق واحد".

وأضافت أنها تواصلت على الفور مع الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، معربة له عن استيائها الشديد مما تم تداوله، مؤكدة أن هذه التصريحات أحدثت غضبًا واسعًا في صفوف التمريض، لما تضمنته من تهكم وسخرية لا تليق بطبيب ولا تمثل أخلاقيات المهنة.

وأشارت إلى أن نقيب الأطباء أبدى تفهمه الكامل لموقفها، وأكد لها أن النقابة العامة للأطباء قررت إحالة الطبيب صاحب المنشور إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية بحقه وفقًا لما تنص عليه لائحة السلوك المهني بالنقابة.