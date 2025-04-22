قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تترقب جماهير النادي الأهلي مواجهة حاسمة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، والمقررة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

القناة المجانية الناقلة للمباراة

أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية عن نقل مباراة الأهلي وصن داونز مجانا عبر التردد الأرضي، ما يمنح الجماهير المصرية فرصة مشاهدة اللقاء بدون اشتراك.

كيفية مشاهدة المباراة مجانا على التلفاز

لمتابعة المباراة على قناة تايم سبورتس الأرضية، يجب اتباع الخطوات التالية:

تحويل البث في جهاز التلفاز إلى الاستقبال الأرضي.

توصيل "أريال" البث الأرضي بالتلفاز.

الضغط على زر الإعدادات أو الضبط في الريموت.

الدخول إلى قائمة القنوات ثم اختيار إعداد توليف القناة.

اختيار التوليف التلقائي وتحديد البحث الرقمي.

كتابة تردد القناة: UHF 32 وتثبيتها.

حضور جماهيري كامل في ستاد القاهرة

وافقت الجهات الأمنية على طلب النادي الأهلي بالسماح بحضور الجماهير بالسعة الكاملة للاستاد، لدعم الفريق في هذه المواجهة المصيرية.