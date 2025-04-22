إعلامي يفجر مفاجأة: الأهلي يُخطط لاستمرار كولر الموسم المقبل بشرط وحيد

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن موقف النادي الأهلي من رحيل المدرب السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن أحد مسئولي الأهلي أخبرني، أن النادي لم يتخذ قرارا برحيل مارسيل كولر.

وأضاف كريم رمزي، أن المدرب السويسري سيستمر حتى كأس العالم للأندية حتى لو خسر دوري أبطال إفريقيا.

وتابع كريم رمزي: مسئول الأهلي، أخبرني أن كولر إذا قدم نتائج مميزة في مونديال الأندية فسيستمر مع الفريق في الموسم المقبل، خاصة وأن العقد يتضمن بندا يُتيح تجديد التعاقد لمدة موسم حال رضاء الطرفين.

واختتم كريم رمزي عن حسين الشحات: حسين الشحات يشعر بابتعاده عن المشاركة في الأهلي خلال الفترة المقبلة، فبدأ بالبحث من خلال وكلائه عن عرض خليجي للخروج معارا مع الموسم المقبل.