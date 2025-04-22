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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: الزمالك سيصل لأبعد نقطة في ملف زيزو.. ومن الوارد إيقافه بمونديال الأندية

زيزو
زيزو
ياسمين تيسير

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن محاولات الزمالك لمعاقبة أحمد مصطفى زيزو وإيقافه حال عدم امتثاله للتحقيق ومواصلة تغيبه عن تدريبات الفريق.

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن الزمالك أرسل لـ زيزو معادا جديدا من أجل الخضوع للتحقيق، بعد تغيبه عن الموعد الأول، وحال تغيبه عن التحقيق في الجلسة الثانية والثالثة، فسيلجأ الزمالك إلى اتحاد الكرة.

وتابع كريم رمزي: مسئولو الزمالك أخبروني أن الملف سيذهب إلى أبعد حد، وقد يصل إلى تغريمه وأن يكون للنادي أموالا لدى اللاعب.

وأضاف رمزي: وصول الملف إلى حلقة مغلقة، قد يكون سببا في إيقاف زيزو ولو في المنافسات المحلية، والزمالك يريد أن يصل لأبعد مدى في هذه النقطة خاصة محاولة إيقافه في المنافسات الخارجية لعدم مشاركته في مونديال الأندية.

وأكمل كريم رمزي: علاقة زيزو والزمالك لابد أن تنتهي بشكل أفضل من ذلك بكثير، ومن حق جمهور الأبيض أن يغضب كما يشاء، لكن الحديث عن الجوانب الإدارية.

واختتم رمزي: الزمالك لم يصل لاتفاق مع زيزو ومن حقه أن يوقع لأي نادٍ، ولا شك أن الزمالك أعطى زيزو التاريخ والنجومية والأموال وأمورا كثيرة، ولذلك يجب على الطرفين أن يراعيا هذه الجوانب وأن تشفع في إنهاء العلاقة بشكل أفضل.

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