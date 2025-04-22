3 أندية مصرية في تصنيف أندية العالم.. من هم؟

دائمًا ما يفتخر جماهير وعشاق النادي الأهلي بصدارة فريقهم للتصنيفات المختلفة والحصول على المراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية، وكان آخرهم تصدر النادي الأهلي قائمة الفرق المصرية والأفريقية في تصنيف أندية العالم الصادر عن الموقع العالمي (Football database).

النادي الأهلي في المركز الـ 53 عالميًا

احتل النادي الأهلي المركز رقم 53 عالميًا في تصنيف أندية العالم من موقع (Football database)، كما احتل المركز الأول على صعيد قائمة الفرق المصرية والأفريقية وذلك برصيد 1710 نقطة.

صن داونز في المركز الثاني على مستوى أفريقيا

جاء فريق صن داونز الجنوب أفريقي في المركز الثاني على مستوى أفريقيا، وذلك برصيد 1650 نقطة، كما احتل المركز الـ 90 عالميًا.

الترجي التونسي في المركز الثالث بإفريقيا

احتل فريق الترجي التونسي المركز الثالث على مستوى أفريقيا، وذلك برصيد 1630 نقطة، كما احتل المركز الـ 107 عالميًا.

بيراميدز في المركز الرابع على مستوى إفريقيا

احتل فريق بيراميدز المركز الرابع على مستوى إفريقيا، وذلك برصيد 1607 نقطة، كما احتل المركز الـ 127 عالميًا.

الجيش الملكي المغربي في المركز الخامس على مستوى إفريقيا

كان المركز الخامس على مستوى إفريقيا من نصيب الجيش الملكي المغربي، وذلك برصيد 1572 نقطة، بينما احتل المركز الـ 166 عالميًا.

الزمالك في المركز الثامن على مستوى إفريقيا

احتل نادي الزمالك المركز الثامن على مستوى إفريقيا والثالث على صعيد الأندية المصرية بعد النادي الأهلي ونادي بيراميدز برصيد 1538 نقطة، محتلًا المركز رقم 230 عالميًا.

مباراة الأهلي المقبلة

في سياق منفصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمباراة الحاسمة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث ستٌقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل 2025، على استاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بيراميدز وأورلاند

سيواجه فريق بيراميدز فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، وذلك في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سيتم إقامة المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل 2025، على استاد الدفاع الجوي، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.