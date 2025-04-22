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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

محافظ الغربية يتابع حملات النظافة ورفع الإشغالات في طنطا | صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة موسعة بشوارع حي أول وثان طنطا، ومركز ومدينة طنطا، تابع خلالها جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة ورفع الإشغالات، والتأكد من انتظام مستوى الأداء بما يتماشى مع خطة الدولة لتوفير بيئة حضارية تليق بأهالي الغربية في إطار حرصه الدائم على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جهود محافظ الغربية 

شملت الجولة تفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير محور طريق “محلة منوف” بمركز طنطا، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية للبنية التحتية، ويعد إضافة مهمة لتحسين خدمات النقل وحركة المرور بالمحافظة، مؤكدًا أن المحور الجديد سيُساهم بشكل كبير في تقليل الحوادث المرورية المتكررة التي شهدتها المنطقة سابقًا، فضلاً عن تخفيف المعاناة عن المارة وقائدي السيارات، والحد من الاختناقات المرورية.

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال الجارية بالكورنيش الجديد على ترعة القاصد، الذي يمتد من كوبري قحافة إلى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي بطول 2 كم، تُعد امتدادًا لخطة تطوير شاملة على جانبي ترعة القاصد. وأضاف أن هذا المشروع سيغير ملامح المنطقة بالكامل، مما يجعلها متنفسًا طبيعيًا للأهالي وزوار المحافظة، بالإضافة إلى تعزيز الربط بين القرى والمناطق الحيوية بمدينة طنطا، مثل منطقة التلفزيون ومجمع الكليات. 

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، مع تذليل أي معوقات قد تعترض سير التنفيذ. 

وتفقد المحافظ كورنيش طنطا الجديد، حيث وجه المحافظ برفع كفاءة أعمال التجميل والصيانة الدورية، بما يضمن استدامة المشهد الحضاري، مشيدًا بجهود فرق العمل القائمة على تنفيذ هذه المهام اليومية.

رفع كفاءة الخدمات للمواطنين 

وتفقد اللواء أشرف الجندي مشروع مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي، والذي يُعد أحد أبرز المشروعات الطبية الكبرى التي تقترب من دخول الخدمة، لخدمة أهالي محافظة الغربية ومحافظات وسط الدلتا، في إطار التوجيهات الرئاسية بدعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

واستعرض المحافظ معدلات التنفيذ النهائية مشيدًا بحجم الإنجاز المحقق على أرض الواقع، ومؤكدًا أن مستشفى طنطا العام الجديد يمثل صرحًا طبيًا متكاملًا، جاء استثماره بتكلفة تقترب من 2 مليار جنيه، ليُضاف إلى منظومة تطوير القطاع الصحي بالمحافظة.

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن المستشفى،يقع على مساحة 13 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 294 سريرًا، ويعد الأول من نوعه بوسط الدلتا من حيث حجم التجهيزات الطبية وتكامل الخدمات، حيث يضم 223 سريرًا داخليًا، و45 سريرًا للرعاية المركزة مزودًا بأحدث التجهيزات الطبية، إلى جانب 26 حضانة حديثي الولادة، و33 ماكينة غسيل كلوي، و19 سرير استقبال طوارئ، فضلًا عن 11 غرفة عمليات مجهزة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، و21 عيادة خارجية متخصصة.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع الطبي العملاق يُعد نقلة نوعية حقيقية في قطاع الصحة بمحافظة الغربية، ويواكب خطط الدولة في توفير رعاية طبية متكاملة تليق بالمواطن المصري، لافتًا إلى أن المستشفى تم تصميمه ليكون مركزًا علاجيًا وتعليميًا يخدم قطاعًا واسعًا من أبناء المحافظة ومحافظات الدلتا، ويساهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات العامة القائمة.

الخدمات العلاجية بطنطا 


وتوقف اللواء أشرف الجندي خلال جولته الميدانية لمساعدة سيدة مسنّة كانت تحاول عبور الطريق وسط حركة مرورية كثيفة، حيث لاحظ المحافظ وقوفها على جانب الطريق مترددة بسبب الزحام، وعلى الفور أوقف حركة السيارات وأمسك بيدها لتأمين عبورها بأمان، مطمئنًا عليها خلال الطريق وسائلًا عن احتياجاتها وظروفها الصحية.

وأكد الجندي أن التواجد بين المواطنين ليس مجرد متابعة ميدانية، بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية قبل أي شيء آخر، وأن التعامل مع المواقف الإنسانية هو جوهر العمل التنفيذي الحقيقي، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية دائمًا ما تركز على احترام وتقدير جميع فئات المجتمع، وعلى رأسهم كبار السن.

محافظ الغربية حملات نظافة جمع المواطنين تحسين الخدمات العلاجية

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