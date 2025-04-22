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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باير ليفركوزن يستسلم أمام رغبة ألونسو في تدريب ريال مدريد

تشابي ألونسو
تشابي ألونسو
محمد السعيد

كشف تقرير صحفي، موقف إدارة نادي باير ليفركوزن من رحيل تشابي ألونسو مدرب الفريق، إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

وبحسب تقارير صحفية، فإن تشابي ألونسو هو المرشح الأول لتدريب ريال مدريد الموسم المقبل، خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ألونسو على وشك الرحيل

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن إدارة باير ليفركوزن بدأت تتقبل بالفعل  حقيقة أن وقت تشابي ألونسو على مقاعد البدلاء في باي أرينا على وشك الانتهاء.

وأضافت أنه على الرغم من أن عقد المدرب الإسباني يمتد حتى عام 2026، إلا أن هناك شعورا متزايدا في ألمانيا بأن فترة عمله في باي أرينا تقترب من نهايتها، مع تزايد اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه لخلافة كارلو أنشيلوتي.

وتابعت: “رغم أنه لم يكن هناك اتصال رسمي من مدريد حتى الآن، إلا أن ليفركوزن يفترض أن هذا الاتصال سيصل عاجلا أم آجلا”.

وأشارت: "هناك اتفاق رسمي بين ليفركوزن وتشابي ألونسو، يمنح المدرب حق الرحيل إذا تلقى عرضًا من نادٍ لعب فيه كلاعب كرة قدم، مثل ريال مدريد.

وكان تشابي ألونسو قاد باير ليفركوزن للتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، الموسم الماضي.

تشابي ألونسو باير ليفركوزن ريال مدريد كارلو أنشيلوتي الدوري الألماني

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