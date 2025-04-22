رئيس جامعة الأزهر يشارك في ندوة دولية عن اللغة العربية بدولة الكويت

شارك الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، في فعاليات ندوة الموسم الثقافي الدولية التي ينظمها المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية بدولة الكويت التابع لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الصحة العرب، وألقى رئيس جامعة الأزهر محاضرة متميزة في موضوع الندوة.

جاءت زيارة رئيس جامعة الأزهر بناء على دعوة رسمية من الدكتور مرزوق يوسف الغنيم، أمين عام المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، والدكتور أحمد العوضي، وزير الصحة الكويتي، وبحضور لفيف من الوزراء والسفراء ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدولة الكويت، بجانب مشاركة الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة المصري عضو مجلس أمناء المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية.