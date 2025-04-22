عمر مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي لمواجهة أستون فيلا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الاتحاد”.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أورتيجا

الدفاع: نونيز - دياز - جفارديول - أوريلي

الوسط: كوفاسيتش - جوندوجان - دي بروين - مكاتي

الهجوم: برناردو سيلفا - عمر مرموش

ويستهدف مانشستر سيتي بقيادة نجمه المصري عمر مرموش، تحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي على حساب أستون فيلا، وتعزيز فرصه في إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما تعد مباراة اليوم “ثأرية” بالنسبة لكتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، إذ خسر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في لقاء الدور الأول.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة.