25 عاما على إنشاء الشركة .. إيركايرو تعتزم وصول أسطولها الجوي إلى 80 طائرة

انطلقت اليوم، احتفالية شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، المنعقدة بمتحف الحضارات احتفاء بمرور 25 عام على الناقل الوطني الذراع المساعد للناقل الوطنية مصر للطيران.

قال أحمد شنن رئيس شركة إير كايرو، إن احتفاء اليوم بمرور 25 عاما علي تأسيس و٢٢ سنة على إنطلاق أول رحلة، يمثل قصة نجاح كبيرة لقطاع الطيران المدني المصري بشكل عام.

أضاف رئيس شركة ايركايرو، في كلمته قائلا: "كل واحد بيحاول جاهدا لاستمرار الشركة وانجاحها، بدأنا أول رحلة عام ٢٠٠٣ بطيارة واحدة، في ظل تحديات كبيرة وصعبة تواجه الصناعة.

وتابع، وصلنا اليوم إلى أن الشركة أصبحت تغطي معظم الوجهات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من خلال 7 نقاط في مصر، وأصبح لدينا خطة طموحة للوصول إلى أكثر من 80 طائرة.

أشار رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو، إلى أن الشركة حققت 25% ارتفاعًا في حجم صافي الأرباح وذلك بزيادة عن خطتها المستهدفة في عام 2024، مؤكدا أن النجاحات التي حققتها الشركة هي بجهود ودعم وزارة الطيران المدني على مدار السنوات الماضية.