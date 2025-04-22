الدرديري: الأهلي كان رافع حسين الشحات للسماء وبعد زيزو بيستغنوا عنه

علق الاعلامي عمرو الدرديري علي أنباء أستغناء الاهلي عن نجم الفريق حسين الشحات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وكتب الدرديري:‏كان الأهلي رافعه للسماء ويقارنوه بـ زيزو ‏والآن بيستغنوا عنه.

وكان قد شارك الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أرقام حسين الشحات لاعب الأهلي، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

نشر الموقع الرسمي للفيفا، صورة حسين الشحات، لاعب الأهلي، وكتب: “يُعتبر حسين الشحات هو اللاعب الأكثر ظهورًا في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، برصيد 17 مباراة”.

وتابع: “وساهم حسين الشحات في تأهل نادي العين الإماراتي، إلى نهائي بطولة 2018”.



وأضاف: “ثم مثل النادي الأهلي في 5 بطولات، وحقق الميدالية البرونزية في 3 مناسبات”.

واختتم: “حسين الشحات وكريم بنزيما اللاعبين الوحيدين اللذين سجلا أهداف في 4 نسخ من كأس العالم للأندية”.