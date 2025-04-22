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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يدشنان انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأربعين لكلية الطب

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

شارك اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، صباح اليوم، في تدشين انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأربعين لكلية الطب جامعة طنطا، والذي يُعقد تحت عنوان “المستشفيات الجامعية ما بين التحديات والمستقبل في ظل الجمهورية الجديدة”، وذلك خلال الفترة من 22 حتى 24 أبريل الجاري، بحضور الدكتور أحمد العناني مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية وعميد كليه الطب جامعة الزقازيق ،الدكتور عمر الشريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الدكتور حاتم امين نائب رئيس جامعه طنطا لشئون الدارسات العليا ،الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ورئيس المؤتمر ،الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور محمد حنتيره وكيل كلية الطب لشئون الدارسات العليا وبمشاركة نخبة واسعة من أساتذة الطب من مختلف الجامعات المصرية وعدد كبير من الأطباء والمتخصصين في مجالات الطب والصحة العامة.

مؤتمر طب جامعة طنطا 

وخلال كلمته، أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن تطوير ودعم المستشفيات الجامعية يمثل أحد الأركان الرئيسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة، بما يواكب خطط الدولة الطموحة لتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة، مشيدًا بالدور الرائد لجامعة طنطا ومستشفياتها الجامعية في تقديم خدمة طبية متميزة تخدم ليس فقط أبناء محافظة الغربية، بل جميع أبناء محافظات الدلتا.

كما أعرب المحافظ عن تقديره لما تشهده مستشفيات جامعة طنطا من تطوير مستمر في البنية التحتية والتجهيزات الطبية، إلى جانب الجهد المبذول في رفع كفاءة العنصر البشري، مؤكدًا أن هذه الجهود تترجم على أرض الواقع في شكل خدمات طبية تليق بالمواطن المصري وتسهم في رفع معاناته.

من جانبه، اكد الدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا، أن انعقاد المؤتمر السنوي لكلية الطب فى نسخته الأربعين يأتي تجسيدًا لحرص الجامعة على مواكبة التطور العلمي في المجالات الطبية، وتأكيدًا لدورها المحوري في الارتقاء بالبحث العلمي والتعليم الطبي بما يتماشى مع احتياجات القطاع الصحي في الجمهورية الجديدة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مستشفيات جامعة طنطا تقدم نموذجًا يحتذى به في التكامل بين التعليم الأكاديمي والخدمة الصحية، حيث تستقبل سنويًا آلاف المرضى وتوفر خدماتها الطبية وفق أحدث معايير الجودة العالمية، في ظل منظومة متكاملة تشمل 13 مستشفى جامعي حاليًا بسعة استيعابية تقارب 3200 سرير، منها 348 سرير رعاية مركزة و58 حضانة مبتسرين و62 ماكينة غسيل كلوي، فضلاً عن طاقم طبي وتعليمي متميز يضم أكثر من 3000 عضو هيئة تدريس ومعاون، و5000 فرد من طاقم التمريض، و900 طبيب مقيم، و1800 طبيب امتياز.

جهود جامعة طنطا 

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر هذا العام يناقش قضايا وتحديات الواقع الطبي، وخطط تطوير المستشفيات الجامعية ضمن استراتيجية الدولة لتقديم رعاية صحية متكاملة، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة طنطا حققت إنجازات ملموسة خلال الفترة الماضية، حيث قدمت ما يزيد عن مليون و800 ألف خدمة طبية حتى منتصف مايو 2024، في إطار خطة القضاء على قوائم الانتظار وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

كما أكد الدكتور غنيم أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، من خلال التوسع في مشروعاتها الصحية عبر إنشاء 3 مستشفيات جامعية جديدة؛ هي مستشفى 900900 بالمحلة الكبرى، ومستشفى الطوارئ الجديد، ومستشفى الأطفال الجديد، والتي تمثل إضافة نوعية لتطوير البنية التحتية الطبية بمحافظة الغربية والمنطقة بالكامل.

ويُعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بمشاركة جميع أقسام كلية الطب، ويناقش خلال 40 جلسة علمية و4 جلسات مجمعة و11 ورشة عمل، أحدث المستجدات الطبية في التخصصات المختلفة، وذلك داخل قاعات الكلية والمستشفيات الجامعية المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية.

وفي ختام كلمتهم، أعرب محافظ الغربية ورئيس الجامعة عن تمنياتهما بأن تثمر جلسات المؤتمر عن توصيات فعالة تُسهم في تطوير المنظومة الصحية الجامعية، وتعزيز جودة الخدمات الطبية بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويلبي احتياجات المواطنين.

مشاركة محافظ الغربية 

وفي ختام فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، قام الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ورئيس المؤتمر، بإهداء درع الكلية لكل من اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا، تقديرًا لدعمهما المستمر وتقديرًا لجهودهما المتميزة في تعزيز وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية داخل الجامعة، بما يسهم في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، ويواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

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