قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الطيران: إيركايرو قصة نجاح لقطاع الطيران المصرى .. والحكومة تؤمن بوجودها ودعمها
إنبي يقترب من نصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على حرس الحدود
آثار جنوب سيناء تكشف تفاصيل بناء أول كنيسة في سانت كاترين سنة 330 ميلادية
علي جمعة: الأمة في حاجة ماسة إلى تكثيف جهود التقريب بين المذاهب
وكيل أوقاف جنوب سيناء: جبل التجلي مبارك مثل المسجد الأقصى والحرم المكي
آثار جنوب سيناء: شجرة العليقة موجودة منذ 3300 سنة على جبل سانت كاترين
25 عاما على إنشاء الشركة .. إيركايرو تعتزم وصول أسطولها الجوي إلى 80 طائرة
مفاعل الضبعة .. اكتمال اعمال الصبة الخرسانية للمرحلة الأولى لوعاء الاحتواء الداخلي
3 أيام متتالية .. تفاصيل أول عطلة مقبلة بعد إجازة شم النسيم
أحمد موسي: لدينا نباتات نادرة فى سانت كاترين غير موجودة فى العالم
مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025
الأهلي يتصدر تصنيف الأندية الأفريقية .. ومركز مفاجئ للزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الاتحاد: دعوات تفجير الأقصى تجاوز خطير.. وعلى المجتمع الدولي صد جنون الاحتلال

محمد سيف
محمد سيف
عبد الرحمن سرحان

ندد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، بالدعوات المتطرفة التي أطلقتها منظمات استيطانية إسرائيلية لتفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة، مؤكدًا أن ما يحدث تصعيد ممنهج يستهدف مشاعر المسلمين حول العالم، ويكشف عن وجه الاحتلال الحقيقي.

وقال سيف، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه الدعوات الإرهابية تمثل خطرًا جسيمًا على أمن واستقرار المنطقة، مطالبًا بتحرك دولي فوري وجاد يضع حدًا لهذا الانفلات الإسرائيلي المتواصل، ويفرض على الاحتلال الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف نائب رئيس حزب الاتحاد أن الصمت الدولي المتكرر يشجع الاحتلال على المضي قدمًا في سياساته العنصرية والاستفزازية، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى موقف موحد يواجه هذا الجنون الاستيطاني، ويؤكد أن المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف.

واختتم سيف تصريحاته بالتأكيد على أن ما يحدث في القدس الآن هو اختبار حقيقي لضمير العالم، وواجب على كل القوى الحية أن تنتصر للعدل والحق، قبل أن تنفجر المنطقة من جديد بفعل تطرف الاحتلال.

محمد سيف حزب الاتحاد منظمات استيطانية إسرائيلية تفجير المسجد الأقصى قبة الصخرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

صرف مرتبات أبريل 2025 غداً .. تفاصيل الزيادة الجديدة

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تعلن مواعيد العمل بالتوقيت الصيفى

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب من أعلى قمة لها.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

زيزو

عاوز يرجع بشرط .. شوبير يعلن مفاجأة عن زيزو في الزمالك

شهادات بنكيه

البنك الأهلي يخفض العائد على الشهادة البلاتينية المتغيرة

فتاة المترو

رقص وحركات مريبة.. القصة الكاملة لفتاتي المترو بعد إخلاء سبيلهما

البابا فرانسيس

الفاتيكان ينشر أول صور للبابا فرانسيس في نعشه

المنشور الذي تسبب في الأزمة

حكاية بوست لـ جراح شهير أهان الممرضات.. كوثر محمود تصعد ضده

ترشيحاتنا

مسئولي الأزهر خلال الاجتماع اليوم

الأزهر يستعد لعرض خطته التنفيذية على المجلس القومي للسكان

حج المرأة

هل يلزم الزوج نفقة حج زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب

تربية الأبناء

أمين الفتوى يحذر الأمهات: الدعاء على الأبناء قد يستجاب

بالصور

الكلور والنباتات آكلة اللحوم .. التخلص من الذباب بطرق غير متوقعة

طرق التخلص من الذباب
طرق التخلص من الذباب
طرق التخلص من الذباب

رغم وفاتها.. منح باحثة درجة الامتياز في رسالة ماجستير بالزقازيق

كلية الدراسات الإسلامية
كلية الدراسات الإسلامية
كلية الدراسات الإسلامية

رئيس جامعة الزقازيق يكرم الأمهات المثاليات لعام 2025

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

دلعي أسرتك.. طريقة عمل الآيس كريم

الايس كريم
الايس كريم
الايس كريم

فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: أهلي كانوا رافضين دخولي الفن وجدتي شهيرة اول من لمست موهبتي .. فيديو

وفاء عامر

من أوضة صغيرة لنجومية كبيرة.. وفاء عامر تكشف أسرارًا عن حياتها

سارة الأردنية وحسام حبيب

سارة الأردنية: حسام حبيب تسبب لي بأذى نفسي.. وندمت على تجاهل التحذيرات

لوسي

لوسي: أنا شخصية حامية وفهد البطل تعرض لانتقادات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: محادثات مسقط.. هل تكون بداية النهاية؟!

د. محمد عسكر - خبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب.. إحذروا النسخ المُهَكَّرة من شات جي بي تي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

المزيد