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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميًا الآن .. أسعار الدولار مقابل الجنيه بعد تراجعه

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 23-4-2025 استقرت بعد تراجع سعر الدولار أمس الثلاثاء بختام التعاملات في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 


ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 23-4-2025، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار صرف العملات مقابل الجنيه.


سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 51.09 جنيه للشراء و51.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أتش اس بي سي 51 جنيها للشراء و51.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار الان 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  51 جنيها للشراء و51.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار بالبنوك 

 

سعر الدولار في المصرف العربي 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في بنك فيصل 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

سعر لدولار في ميد بنك 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

سعر  الدولار في بنك الكويت الوطني 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

سعر  الدولار امام الجنيه 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي 50.98 جنيه للشراء و51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 50.98 جنيه للشراء و51.08 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك نكست 50.98 جنيه للشراء و51.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد  50.98 جنيه للشراء و51.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في بنك أبو ظبي الأول 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في بنك قطر  الوطني  50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع

الدولار الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه أسعار الدولار اليوم سعر الدولار الان سعر صرف الدولار بالبنوك سعر الدولار مصر

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