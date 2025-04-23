البطلة المصرية جنى الألفي تروي رحلة تتويجها بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة

علّقت البطلة المصرية جنى الألفي، التي كُتب اسمها بحروف من نور، على تتويجها بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة «جامعات» رفقة فريقها يوكن هاسكيز، كأول مصرية تحقق هذا الإنجاز، قائلة:"جئت إلى الولايات المتحدة وأنا في عمر 17 سنة، حيث تخرجت مبكرًا من المدرسة في مصر، وقدمت إلى هنا لإتمام دراستي الجامعية."

وخلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة ON، قالت:"ولأنني تخرجت من مصر مبكرًا من المدرسة وجئت للدراسة الجامعية، تمرنت في أول سنة ولم يكن لي الحق في اللعب. كنت أصغر أعضاء الفريق وقتها، واكتسبت الخبرة في السنة الأولى من خلال التدريب مع الفريق."

وأضافت:"رجعت في إجازة الصيف لمصر علشان ألعب مع منتخب مصر للناشئات في كأس العالم لكرة السلة، وتصدرت قائمة الهدافات بمعدل 21.4 نقطة. لكن للأسف، تعرضت لإصابة قوية بقطع في وتر أكيليس، ورجعت أمريكا وعملت عملية جراحية."

وتابعت:"بعد عودتي للولايات المتحدة، لم أتمكن من ممارسة اللعب بسبب فترة العلاج والتأهيل. لكنني واصلت دراستي، وهذه السنة لعبت لأول مرة وحققت هذا الإنجاز، ولم أكن أتخيل أنني سأصل إليه، خصوصًا أنني بدأت ألعب السلة منذ كنت صغيرة جدًا."

ووجّهت رسالة للجمهور المصري قالت فيها:"بشكر كل شخص دعمني برسالة أو بكلمة حب. الدعم اللي جالي من ناس معرفهاش كان عظيم وساعدني أني أنجح. مكنتش متخيلة كمّ الناس اللي شجعتني في الولايات المتحدة."

كما أشارت إلى أن:"الاهتمام في مصر لا يزال مركزًا على كرة القدم، وحتى كرة السلة النسائية لا تحظى باهتمام واسع حتى الآن."

والدها هو إيهاب الألفي

يُذكر أن والدها هو إيهاب الألفي، لاعب ومدرب فريق الأهلي لكرة السلة، ووالدتها دينا جودة، لاعبة الأهلي ومنتخب مصر السابقة في الكرة الطائرة.