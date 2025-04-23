روبي تُحيي حفلاً غنائياً بمهرجان موازين في هذا الموعد

تستعد الفنانة روبي لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية ضمن فعاليات مهرجان موازين، والمقرر إقامته يوم 20 يونيو المقبل، حيث من المنتظر أن تقدم باقة من أغانيها المميزة.

وشاركت روبي جمهورها بوستر الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتبت معلقة: "جمهور المغرب مستنياكو يوم 20 يونيو في مهرجان موازين على منصة النهضة".

ويُعد مهرجان موازين من أبرز المهرجانات الموسيقية، حيث تأسس عام 2001، ويُنظم في العاصمة المغربية الرباط، ويشارك فيه سنويًا نخبة من أبرز نجوم الفن العالميين والمحليين.

حفلات روبي

وكانت أحدث حفلات روبي في موسم رأس السنة 2025، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، إلى جانب مشاركتها في مهرجان ميدل بيست، الذي حقق تفاعلاً جماهيريًا كبيرًا.

مشاركة روبي في ماراثون رمضان 2025

شاركت روبي في ماراثون رمضان 2025 من خلال مسلسل "إخواتي"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

أبطال مسلسل "إخواتي"

المسلسل من بطولة: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، حاتم صلاح، جيهان الشماشرجي، علي صبحي،

وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، ويتكوّن من 15 حلقة.