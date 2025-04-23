أكلة محشي .. كواليس مصرع سيدة وإصابة زوجها وابنتها بالوراق

كشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات مصرع سيدة وإصابة زوجها وابنتهما حيث تبين أنهم أصيبوا بحالة إعياء عقب تناول وجبة محشي باذنجان فاسدة داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق.



وكان قد تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث حالات تسمم داخل شقة سكنية بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل وبجوارها زوجها وابنتهما مصابان بحالات اعياء وفقدان الوعي.

بعمل التحريات تبين تناولهم وجبة محشي باذنجان فاسدة، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.