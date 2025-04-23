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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اعتداء جبان..مفتي الهند يستنكر الهجوم الإرهابي في كشمير

مفتي الهند
مفتي الهند

أدان الشيخ  أبو بكر أحمد المفتي العام للهند  ، الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة بيهالجام بكشمير، واصفًا إياه بأنه "اعتداء جبان يستهدف زعزعة أمن واستقرار الحياة في الهند".
وصرح المفتي بأن اختيار منفذي الهجوم لهذا التوقيت، الذي يشهد توافد السياح من مختلف أنحاء العالم إلى كشمير، لم يكن عشوائيًا، بل كان محاولةً مدروسة لنشر الخوف في قلوب الناس ومنع تدفق الزوار، إلى جانب تقويض أجواء السلام في المنطقة ودفع سكانها نحو حياة مليئة بالاضطرابات والمآسي.
وأكد مفتي الهند أن الإرهاب لن ينجح أبدًا في كسر إرادة الهند، مشددًا على أن الدولة لم تنحنِ أبدًا أمام مثل هذه التهديدات، ولن تفعل ذلك في المستقبل. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق الجناة، وتقديمهم إلى العدالة، مع التأكيد على ضرورة بذل جهود فاعلة لإعادة الحياة الطبيعية إلى كشمير في أسرع وقت ممكن.
وأعرب فضيلة المفتي عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا والمصابين، مؤكدًا تضامنه معهم في هذا المصاب الجلل.

الشيخ أبو بكر أحمد المفتي العام للهند كشمير الهند مفتي الهند

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