هيئة البث الإسرائيلية: أزمة داخلية في حكومة الاحتلال يقودها سموتريتش

كشف هيئة البث الإسرائيلية عن حجم التجاوز والخلاف داخل حكومة الاحتلال، والتي يقود ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي هاجم رئيس الأركان بالكابينت وقال إن من لا يمكنه تنفيذ المهام فليذهب إلى البيت.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن سموتريتش هاجم رئيس الأركان ورئيس الشاباك بسبب إدارة الحرب في غزة وخرج من الجلسة غاضبا معتبرا أنهما مقصران.

وقال سموتريتش: "لا أنتقد رئيس الأركان بل نتنياهو الذي لا يفرض تنفيذ الخطط السياسية على الجيش".

وأوضح سموتريتش: "إدخال المساعدات اللوجستية التي تصل إلى حماس خطوة لن أشارك فيها"، معتبرا أنه لا يمكن السماح بدخول المساعدات إلى غزة وإن هذا أمر مهين لإسرائيل.

