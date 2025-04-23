اشحنوا التابلت وحدثوه| تنبيهات عاجلة لطلاب الثانوي قبل امتحانات أبريل

تلقى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، تنبيهات مشددة من المدارس قبل بدء امتحانات شهر ابريل 2025 ، تمثلت في :

شحن التابلت 100% كهرباء

تحديث التابلت

التأكد من الاتصال بشبكة المدرسة

عمل الاعدادات اللازمة للتابلت

عدم اصطحاب الموبايل

وتنطلق اليوم الأربعاء الموافق 23 ابريل 2025 ، امتحانات شهر ابريل 2025 لطلاب صفوف النقل في القاهرة ومعظم محافظات الجمهورية.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صور جدول امتحانات شهر ابريل 2025 المقرر انطلاقها غدا في المدارس.

وأعلنت المدارس تحذيرا عاجلا لطلاب المدارس ، مؤكدة أنه لن يتم إعادة امتحانات شهر ابريل 2025 للطلاب المتغيبين بلا عذر مقبول.

وأوضحت المدارس ، أن قرار عدم إعادة امتحانات شهر ابريل 2025 للطلاب المتغيبين ، يأتي تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

معلومات عن امتحانات شهر إبريل 2025

يحق لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم ، أن تضع جدول امتحانات شهر إبريل 2025 لطلاب المدارس في أي وقت خلال هذه الأيام الثمانية

وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية بمراعاة اعياد المسيحيين اثناء وضع جدول امتحانات شهر إبريل 2025

من المقرر أن تشمل امتحانات شهر إبريل 2025 ما تم تدريسه من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر في الترم الثاني 2025

تعقد امتحانات شهر إبريل 2025 عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولى

لن يتم تعطيل الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر إبريل 2025.

3 اختبارات في كل فصل دراسي

وكانت قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم تقييم طلاب صفوف النقل في المدارس بعقد 3 اختبارات في كل فصل دراسي كما يلي: