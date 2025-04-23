قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد فلسطيني جراء قصف للاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة
اشحنوا التابلت وحدثوه| تنبيهات عاجلة لطلاب الثانوي قبل امتحانات أبريل
هيئة البث الإسرائيلية: أزمة داخلية في حكومة الاحتلال يقودها سموتريتش
هل الدعاء يُزيد الرزق؟.. انسى الفقر نهائيًا بـ3 أعمال وآية
بدء امتحانات شهر أبريل 2025 بمدارس القاهرة والمحافظات اليوم.. وتحذير عاجل للمتغيبين
ظهور نادر لسمكة "مولا مولا" بمرسى علم يثير اهتمام الباحثين والغطاسين
«وعي ولادنا هيزيد» | أولياء أمور مصر: نرحّب بدعوة الرئيس لاستخدام المساجد في التعليم
رسميًا الآن .. أسعار الدولار مقابل الجنيه بعد تراجعه
ترامب أمام القضاء | هارفارد ترفع دعوى ضد الرئيس الأمريكي .. لهذا السبب
أكلة محشي .. كواليس مصرع سيدة وإصابة زوجها وابنتها بالوراق
حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أثناء حضور حنة نجلة شقيقهما .. مصرع مزارع بطلقة من خرطوش شقيقه في المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اشحنوا التابلت وحدثوه| تنبيهات عاجلة لطلاب الثانوي قبل امتحانات أبريل

الامتحانات الالكترونية
الامتحانات الالكترونية
ياسمين بدوي

تلقى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، تنبيهات مشددة من المدارس قبل بدء امتحانات شهر ابريل 2025 ، تمثلت في :

  • شحن التابلت 100% كهرباء
  • تحديث التابلت
  • التأكد من الاتصال بشبكة المدرسة
  • عمل الاعدادات اللازمة للتابلت
  • عدم اصطحاب الموبايل 

وتنطلق اليوم الأربعاء الموافق 23 ابريل 2025 ، امتحانات شهر ابريل 2025 لطلاب صفوف النقل في القاهرة ومعظم محافظات الجمهورية.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صور جدول امتحانات شهر ابريل 2025 المقرر انطلاقها غدا في المدارس.

وأعلنت المدارس تحذيرا عاجلا لطلاب المدارس ، مؤكدة أنه  لن يتم إعادة امتحانات شهر ابريل 2025  للطلاب المتغيبين بلا عذر مقبول.

وأوضحت المدارس ، أن قرار عدم إعادة  امتحانات شهر ابريل 2025  للطلاب المتغيبين ، يأتي تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

معلومات عن امتحانات شهر إبريل 2025 

  • يحق لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم ، أن تضع جدول امتحانات شهر إبريل 2025 لطلاب المدارس في أي وقت خلال هذه الأيام الثمانية
  • وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية بمراعاة اعياد المسيحيين اثناء وضع جدول امتحانات شهر إبريل 2025
  • من المقرر أن تشمل امتحانات شهر إبريل 2025 ما تم تدريسه من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر في الترم الثاني 2025
  • تعقد امتحانات شهر إبريل 2025 عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولى
  • لن يتم تعطيل الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر إبريل 2025.

3 اختبارات في كل فصل دراسي

وكانت قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم تقييم طلاب صفوف النقل في المدارس بعقد 3 اختبارات في كل فصل دراسي كما يلي:

  •   الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي وتكون على مستوى المدرسة.
  • الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من الفصل الدراسي وتتكون على مستوى المدرسة.
     
  • الاختبار الثالث يكون اختبار نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في منهج الفصل الدراسي بأكمله.

    وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطالب في صفوف النقل يكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.
المدارس امتحانات شهر ابريل 2025 امتحانات شهر ابريل شهر ابريل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع عنيف في أسعار الذهب بالأسواق.. ومفاجأة في قيمة الجنيه

الذهب

بعد وصول الجرام لـ 5 آلاف جنيه.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط .. وهذه قيمة الجنيه الآن

الأهلي

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل لقاء صن داونز

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكرة ؟.. هبوط أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

حمو بيكا

خان عشرة السنين .. حمو بيكا يتعرّض للسرقة |تفاصيل

جمهور الزمالك والأهلي

تعطيل الدوري | خالد الغندور يعلن خبرا مثيرا عن أزمة مباراة القمة 130

الاهلي والزمالك

الأهلي يتصدر تصنيف الأندية الأفريقية .. ومركز مفاجئ للزمالك

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية.. وعيار 21 ينخفض 110 جنيهات دفعة واحدة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء بختام التعاملات

مشغولات الذهبية

أسعار الذهب في السعودية بختام تعاملات اليوم

بالصور

مورّق وطري.. طريقة عمل الفطير المشلتت للشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل الفطير المشلتت
طريقة عمل الفطير المشلتت
طريقة عمل الفطير المشلتت

بعد إصابة شاب بسرطان الدم .. هل الإندومي يُسبّب السرطان؟

هل الإندومي يُسبب السرطان؟
هل الإندومي يُسبب السرطان؟
هل الإندومي يُسبب السرطان؟

تناولها على معدة فارغة.. فاكهة سحرية تحمي من السرطان وأمراض أخرى مُزمنة

فوائد تناول البرقوق
فوائد تناول البرقوق
فوائد تناول البرقوق

رغم فوائده.. الإفراط في تناول الشاي يهدّد بهذه الأمراض

أضرار الإفراط في تناول الشاي
أضرار الإفراط في تناول الشاي
أضرار الإفراط في تناول الشاي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: محادثات مسقط.. هل تكون بداية النهاية؟!

د. محمد عسكر - خبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب.. إحذروا النسخ المُهَكَّرة من شات جي بي تي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

المزيد