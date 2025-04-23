بدء امتحانات شهر أبريل 2025 بمدارس القاهرة والمحافظات اليوم.. وتحذير عاجل للمتغيبين

تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 23 ابريل 2025 ، امتحانات شهر ابريل 2025 لطلاب صفوف النقل في القاهرة ومعظم محافظات الجمهورية.

وأعلنت المدارس تحذيرا عاجلا لطلاب المدارس ، مؤكدة أنه لن يتم إعادة امتحانات شهر ابريل 2025 للطلاب المتغيبين بلا عذر مقبول.

وأوضحت المدارس ، أن قرار عدم إعادة امتحانات شهر ابريل 2025 للطلاب المتغيبين ، يأتي تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

وقالت الصفحات الرسمية للمدارس عبر فيس بوك : ممنوع الغياب أثناء امتحانات شهر ابريل 2025 ، حيث أن درجات الامتحان جزء من درجات أعمال السنة

معلومات عن امتحانات شهر إبريل 2025

يحق لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم ، أن تضع جدول امتحانات شهر إبريل 2025 لطلاب المدارس في أي وقت خلال هذه الأيام الثمانية

وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية بمراعاة اعياد المسيحيين اثناء وضع جدول امتحانات شهر إبريل 2025

من المقرر أن تشمل امتحانات شهر إبريل 2025 ما تم تدريسه من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر في الترم الثاني 2025

تعقد امتحانات شهر إبريل 2025 عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولى

لن يتم تعطيل الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر إبريل 2025.

توجيه عاجل من وزير التربية والتعليم

وكان قد وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع المدارس تنص على ضرورة تصحيح التقييمات فور الانتهاء منها ومنح الطلاب الدرجات المستحقة، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وعن برنامج التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية، أوضح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا النظام يطبق عالميًا.

3 اختبارات في كل فصل دراسي

وكانت قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم تقييم طلاب صفوف النقل في المدارس بعقد 3 اختبارات في كل فصل دراسي كما يلي: