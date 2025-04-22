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توضيح رسمي بشأن مواد امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظامين الجديد والقديم
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توضيح رسمي بشأن مواد امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظامين الجديد والقديم

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مواد امتحانات الثانوية العامة 2025 التي سيؤديها طلاب النظام الجديد ستختلف عن المواد التي سيمتحنها طلاب النظام القديم.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن مواد امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد تتمثل في:

- مواد امتحانات الثانوية العامة 2025 لعلمي علوم (داخل المجموع) : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى  الاحياء - الكيمياء - الفيزياء

- مواد امتحانات الثانوية العامة 2025 لعلمي رياضة ( داخل المجموع) : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء

- مواد امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب أدبي ( داخل المجموع) : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ الجغرافيا - الإحصاء

-مواد عامة لا تضاف للمجموع ولكنها مواد نجاح ورسوب : التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الوطنية


كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مواد امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام القديم تتمثل في:

-المواد العامة التي لا تضاف للمجموع ويدرسها جميع الطلاب : التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والاحصاء

- المواد العامة التي تضاف للمجموع وتدرس لجميع الطلاب ( داخل المجموع) : اللغة العربية - اللغة الأجنبية الالى - اللغة الأجنبية الثانية

- المواد التخصصية لطلاب علمي علوم ( داخل المجموع) : الفيزياء - الكيمياء - الاحياء - الجيولوجيا والعلوم البيئية

- المواد التخصصية لطلاب علمي رياضة ( داخل المجموع) : الفيزياء - الكيمياء - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية

- المواد التخصصية لطلاب أدبي ( داخل المجموع) : التاريخ - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق

كما قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شرحا تفصيليا عن عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2025 وتوزيع درجات كل مادة (النظام الجديد / القديم)، وذلك في ضوء ما تم اعتماده من ضوابط فنية وتربوية تضمن دقة التقييم وموضوعيته ، مؤكدة ما يلي :

 اللغة العربية

 يتضمن الامتحان 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، ويبلغ إجمالي الدرجة المخصصة للمادة 80 درجة، 70 درجة للاختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.

 اللغة الأجنبية الأولى

 يشتمل الامتحان على 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

اللغة الأجنبية الأولى (نظام قديم)

 فيضم الامتحان 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

اللغة الأجنبية الثانية (نظام قديم)

 فيتكون الامتحان من 31 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و29 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 40 درجة، 34 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية.

التاريخ

 يشمل الامتحان 46 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

 الجغرافيا

 فيتضمن الامتحان 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

الفلسفة والمنطق (نظام قديم)

فيضم 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

علم النفس والاجتماع (نظام قديم) 

فيضم الامتحان 46 سؤالًا، تتوزع بين 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

 الكيمياء

 فيتكون من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

الفيزياء

 يضم الامتحان 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.
 


الأحياء

 

 فيتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، والدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

 الجيولوجيا (نظام قديم)

فيشمل 46 سؤالًا، تتوزع بين 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

 الجبر والهندسة الفراغية (نظام قديم)

 فيتكون الامتحان من 20 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

التفاضل والتكامل (نظام قديم)

 20 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، والدرجة النهائية للمادة 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

 الاستاتيكا (نظام قديم)

 فيتكون الامتحان من 20 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، ويبلغ إجمالي الدرجة 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

 الديناميكا (نظام قديم)

 فيتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

الرياضيات التطبيقية

 فيتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

 الرياضيات البحتة

 فيتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

 الإحصاء

 فيحتوي الامتحان على 35 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و33 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

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