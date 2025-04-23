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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حتى لا يتحوّل إلى قنبلة صامتة.. 5 نصائح ذهبية قبل تشغيل التكييف لأول مرة بعد الشتاء

5 نصائح ذهبية قبل تشغيل التكييف لأول مرة بعد الشتاء
5 نصائح ذهبية قبل تشغيل التكييف لأول مرة بعد الشتاء
أسماء عبد الحفيظ

نصائح ذهبية قبل تشغيل التكييف لأول مرة بعد الشتاء، مع بدء الشعور بموجة الحر الشديدة، بدء الكثير من الأشخاص فى تشغيل التكيفات سريعا، دون عمل أى نوع من أنواع الصيانة، فهل فكرت للحظة أن هذا الجهاز الذي يمنحك البرودة قد يتحوّل إلى خطر حقيقي على منزلك وصحتك إذا تم تشغيله بشكل خاطئ.

 5 نصائح ذهبية قبل تشغيل التكييف لأول مرة بعد الشتاء

فإذا كنت من ضمن هؤلاء أليك أفضل النصائح الذهبية قبل تشغيل جهاز التكيف، لأول مرة بعد موسم الشتاء، حتى تضمن سلامة بيتك وعائلتك، وتحافظ على عمر الجهاز وكفاءته.

لا تضغط زر التشغيل مباشرة

قال فني صيانة التكيفات ياسر السعدي، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، ابدأ بتنظيف شامل للجهاز من الخارج والداخل، خصوصًا الفتحات والفلاتر والوحدات الخارجية، أعلم أنه بعد شهور من التوقف، لا ينبغي تشغيل جهاز التكيف بدون الصيانة، فقد يكون متراكم به خلال فصل الشتاء  الغبار، والرطوبة، والحشرات، وربما حتى القوارض.


 تنظيف فلتر التكيف

فلاتر التكيفات المتراكم عليها الغبار خلال فصل الشتاء، تعني أنك تستنشق هواءً ملوثًا كل ثانية.
قم بإزالة الفلتر وتنظيفه بالماء والصابون، واتركه ليجف تمامًا قبل تركيبه.
إن كان الفلتر مهترئًا أو لونه متغيّرًا بشكل دائم، فربما حان وقت استبداله، بفلتر يساعد على تنقية الهواء بشكل أفضل.

افحص الوحدة الخارجية بعناية

يمكن فحص الوحدة الخارجية بعناية، فغالبًا ما تكون الأكثر تضررًا خلال فصل الشتاء، خصوصًا إذا كانت معرضة للغبار أو المطر، وتركها غير مغطاء بغطاء حماية الوحدة الخارجية للتكيف أو أى من المشمعات البلاستيكية لحماية التكيف، يمكن التحقّق من وجود أعشاش طيور أو حشرات بداخل الوحدة الخارجية، والحرص على تنظيف المروحة ومحيطها بلطف.
أي صوت غير مألوف عند تشغيلها يعني أن هناك خللًا يجب إصلاحه قبل استمرار الاستخدام.

5 نصائح ذهبية قبل تشغيل التكييف لأول مرة بعد الشتاء

اختبر الأسلاك والوصلات الكهربائية

افحص جميع الأسلاك الظاهرة، وتأكد من عدم وجود قطع أو تشققات، فأحيانا تتعرض الأسلاك للتلف بسبب الرطوبة والحيوانات الصغيرة.

راقب الروائح والصوت عند التشغيل الأول

5 نصائح ذهبية قبل تشغيل التكييف لأول مرة بعد الشتاء

عند تشغيل التكييف لأول مرة، راقب كل شيء:

هل هناك رائحة غريبة؟

هل الصوت طبيعي؟

هل التبريد يعمل بسلاسة؟
إذا لاحظت أي تغير غير مألوف، أوقف التشغيل فورا، واستدعِ فني مختص لفحص الأمر.

5 نصائح ذهبية قبل تشغيل التكييف لأول مرة بعد الشتاء

نصيحة إضافية:

أحذر من إهمال الصيانة الدورية للتكيف، يحتاج التكييف إلى فحص موسمي لضمان كفاءته، فحص التكيف أول بأول، يُوفّر الكثير من الأعطال المفاجئة في الصيف، كما أنه يطيل من عمر الجهاز، ويوفّر في استهلاك الكهرباء أيضًا.

تنظيف فلتر التكيف راقب الروائح والصوت عند التشغيل الأول 5 نصائح ذهبية قبل تشغيل التكييف التكييف تشغيل التكييف الوحدة الخارجية

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حتى لا يتحوّل إلى قنبلة صامتة.. 5 نصائح ذهبية قبل تشغيل التكييف لأول مرة بعد الشتاء

5 نصائح ذهبية قبل تشغيل التكييف لأول مرة بعد الشتاء
5 نصائح ذهبية قبل تشغيل التكييف لأول مرة بعد الشتاء
5 نصائح ذهبية قبل تشغيل التكييف لأول مرة بعد الشتاء

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