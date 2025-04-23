ندوة إرشادية للنهوض بالمحاصيل الصيفية بالجمعية المركزية للائتمان بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل، كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

من جانبه، أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، قيام المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية لأعضاء الجمعيات الزراعية بإدارة الزقازيق حول المحاصيل الصيفية والنهوض بها وهي “القطن - الأرز - الذرة”، وذلك بالجمعية المركزية للائتمان بالمحافظة، بحضور الدكتور السيد الشريف، بمعهد بحوث وقاية النبات، والدكتور عبد الله سويلم، رئيس الحملة القومية للقمح، والدكتور محمد صابر، أستاذ بكلية الزراعة، والمهندس أشرف نصير، مدير عام الزراعة ومدير إدارة المكافحة بالمديرية، ومدير عام الإرشاد، وأخصائيي الإرشاد بالمحافظة ورئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية بالشرقية.

وقال وكيل وزارة الزراعة إن الندوة تناولت مناقشة طرق الخدمة والعمليات الزراعية لأهم المحاصيل الصيفية (القطن - الأرز - الذرة)، كذلك طرق التعرف علي دودة الحشد الخريفية التي تصيب محصول الذرة وكيفية مكافحتها وطرق العلاج المناسبة.