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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشفى سيد جلال الجامعي تنجح في إعادة تثبيت يد شاب بعد بترها بالكامل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

تمكن فريق طبي في مستشفى سيد جلال الجامعي التابع لكلية طب للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، من إعادة بناء يد مبتورة بالكامل من منطقة الرسغ في عملية جراحية معقدة استغرقت (12) ساعة.

وقال الدكتور ياسر حلمي، أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة الأزهر، إن من قام بالجراحة هو أحد المدرسين المساعدين، الذى أولاهم القسم تدريب مستمر، والذى نتج عن هذا التدريب وجود حقيقي ونجدة وتدخل جيد داخل القسم من هؤلاء الشباب.

وتابع: “أحد المواطنين تعرض لحادث وتم بتر يده تماما، وداخل العمليات تم خلالها توصيلها مرة أخري فى الجسد لمدة أستمرت 12ساعة توصيل الشرايين والأوردة والأعصاب وغيرها”.

مستشفى سيد جلال سيد جلال الجامعي جامعة الأزهر جراحة التجميل توصيل الشرايين

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