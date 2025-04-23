مستشفى سيد جلال الجامعي تنجح في إعادة تثبيت يد شاب بعد بترها بالكامل

تمكن فريق طبي في مستشفى سيد جلال الجامعي التابع لكلية طب للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، من إعادة بناء يد مبتورة بالكامل من منطقة الرسغ في عملية جراحية معقدة استغرقت (12) ساعة.

وقال الدكتور ياسر حلمي، أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة الأزهر، إن من قام بالجراحة هو أحد المدرسين المساعدين، الذى أولاهم القسم تدريب مستمر، والذى نتج عن هذا التدريب وجود حقيقي ونجدة وتدخل جيد داخل القسم من هؤلاء الشباب.

وتابع: “أحد المواطنين تعرض لحادث وتم بتر يده تماما، وداخل العمليات تم خلالها توصيلها مرة أخري فى الجسد لمدة أستمرت 12ساعة توصيل الشرايين والأوردة والأعصاب وغيرها”.