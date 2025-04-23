القبض على خادمة أجنبية سرقت شقة بالمعادي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على فتاة أجنبية تعمل خادمة بإحدى الشقق السكنية في المعادي لقيامها بسرقة عملات أجنبية وقطعة مشغولات ذهبية من داخل الشقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المعادي تضمن ورود بلاغ من أحد الأشخاص اتهم فيه خادمته الأجنبية بسرقة عملات أجنبية ومحلية وقطعة مشغولات ذهبية من مسكنه وفرارها هاربة.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

وأكدت التصرف فى قطعة المشغولات الذهبية لدى عميلها سيئ النية مالك محل مصوغات، تم ضبطه وبحوزته المشغولات المستولى عليها.