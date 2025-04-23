وكيل الشيوخ: تحقيق الأمن الغذائي ضرورة قومية ولابد من استثمار توجيهات السيسي بزراعة التمور

أكد المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ ، أن تحقيق الأمن الغذائي لم يعد خيارا بل ضرورة قومية ، ولتحقيق ذلك يتطلب منظومة زراعية تقوم علي التكنولوجيا وغزو الصحراء والتصنيع الزراعي وتطوير البحوث الزراعية لتحقيق اكتفاء ذاتي حقيقي ويوفر غذاء كاملا للأجيال القادمة مشدداً علي ضرورة عودة الدورة الزراعية لأنه كل واحد بيشتغل وبيزرع بمزاجه .

وطالب أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025 ، بوضع حوافز وضمانات لتشجيع المستثمرين وان نكون امام استراتيجيه تضم خبراء ومتخصصين وفنين في مجال البحوث الزراعيه بالاضافه الي وضع منظومه تشريعيه تساهم بالارتقاء بمنظومة الزراعه المصرية باستخدام احدث الطرق التكنولوجيه باستخدام الاجهزه وتحليل البيانات وتصميم خصائص ونظم الري الذكي والتحول من الزراعه التعاقديه.

وشدد أبو شقة على استثمار توجيهات الرئيس السيسي والسير في ركابها علي جميع المحاصيل الزراعيه ، كالنجاحات التي حققتها توجيهات الرئيس بزراعه 16 مليون نخله من اجود انواع التمور في العالم واصبحنا نصدر بحوالي مليار دولار سنويا ومصر تحتل المركز الاول لانتاج التمور في العالم.

وتابع أبو شقة بأننا أمام تحديات حقيقية تحتم علينا تطوير المنظومه الزرراعيه خاصة اننا امام تغيرات مناخيه وامام مشكلة رئيسية ترتبط ارتباط وثيق ماساة حقيقيه لان الجميع يعمل في جزر منفصله وهناك ايضا تحديات مشكلة الزيادة السكانيه وبلغت الزيادة السنويه 2 مليون مولود سنويا وهذا كثير بان يلتهم كل تقدم في الإنتاج ، بالإضافة إلى تحديات الشح المائي.