رامي صبري يعلن تعرض ابنه إلى وعكة صحية

نشر الفنان رامي صبري تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه عن تعرض ابنه الى وعكة صحية شديدة.

وقال رامي صبري : “حبيبي يا أبني يا رب تطلع بألف سلامة، اللهم أني استودعك ابني فهو قرة عيني، يا رب أبعد عنه كل مكروه واحفظه بحفظك يا كريم اللهم لا تريني فيه ما يؤذيني يا رب أسعد أيامه يا رب”.

رامي صبري

رامي صبري مع ابنه

وكان الفنان رامي صبري شارك صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر رامي صبري برفقة نجله، وعلق على صورتهم: “علي القلب الطيب”.

حفل رامي صبري فى الكويت

ويستعد رامي صبري لإحياء حفل غنائي مميز في الكويت يوم الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري، حيث سيقدم لجمهوره باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي يعشقها المتابعون ويتفاعلون معها في كل مناسبة.

أحدث أعمال رامي صبري

من ناحية أخرى حقق حفل الميجا ستار رامي صبري الذي أقيم فى أول أيام عيد الفطر ببورتو سعيد حضورا جماهيريا ضخما من الأسر والشباب من مختلف محافظات الجمهورية .

كما قدم رامي عددا كبيرا من أغانيه الطربية والرومانسية المميزة التي تبادل تقديم معظمها بمشاركة الجمهور وسط أجواء غير مسبوقة من البهجة.

كما قدم تلبية لرغبات الجمهور أغاني الفرصة التانية وكداب وحبيبي الأولاني بالإضافة إلى "الحب عيبنا" للمرة الأولي والتي سبق وان قدمها ضمن السياق الدرامي لمسلسل "نقابل حبيب" بطولة النجوم ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وتصدرت تريند مواقع والتواصل الاجتماعي بمجرد عرضها.