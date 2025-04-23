قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية قطر يبحث مع نظيره الأمريكي إعادة اتفاق وقف النار بغزة
وزير النقل التركي: 3 زلازل وقعت في إسطنبول خلال نصف ساعة فقط
حمزة المثلوثي يثير الجدل برسالة غامضة:الدنيا لا تستحق
وزير الداخلية الأردنى يعلن حظر أنشطة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها
المفتي الأقدم والشيخ الـ 23 للأزهر.. معلومات لا تعرفها عن حسونة النواوي
التشكيل المتوقع لقمة إنتر وميلان في كأس إيطاليا
تخصيص 5 قطع أراض لمحافظة أسوان لإقامة قرى للظهير الصحراوي
وزارة الصحة بغزة: ارتقاء 39 فلسطينًا.. والحصيلة 51.305 شهداء
أبو الغيط: نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا
لمدة عام إضافي.. الوزراء: مد العمل بتأشيرة الترانزيت 96 ساعة مجاناً
وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان
الجامعة العربية: مستمرون في دعم العملية السياسية بليبيا وتيسير الحوار بين الأطراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي صبري يعلن تعرض ابنه إلى وعكة صحية

رامي صبري
رامي صبري
أحمد إبراهيم

نشر الفنان رامي صبري تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه عن تعرض ابنه الى وعكة صحية شديدة. 

وقال رامي صبري : “حبيبي يا أبني يا رب تطلع بألف سلامة، اللهم أني استودعك ابني فهو قرة عيني، يا رب أبعد عنه كل مكروه واحفظه بحفظك يا كريم اللهم لا تريني فيه ما يؤذيني يا رب أسعد أيامه يا رب”.

رامي صبري

رامي صبري مع ابنه 

وكان الفنان رامي صبري شارك صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر رامي صبري برفقة نجله، وعلق على صورتهم: “علي القلب الطيب”.

حفل رامي صبري فى الكويت 

 ويستعد رامي صبري لإحياء حفل غنائي مميز في الكويت يوم الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري، حيث سيقدم لجمهوره باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي يعشقها المتابعون ويتفاعلون معها في كل مناسبة.

أحدث أعمال رامي صبري 

من ناحية أخرى حقق حفل الميجا ستار رامي صبري الذي أقيم فى أول أيام عيد الفطر ببورتو سعيد حضورا جماهيريا ضخما من الأسر والشباب من مختلف محافظات الجمهورية .

كما قدم رامي عددا كبيرا من أغانيه الطربية والرومانسية المميزة التي تبادل تقديم معظمها بمشاركة الجمهور وسط أجواء غير مسبوقة من البهجة.

كما قدم تلبية لرغبات الجمهور  أغاني الفرصة التانية وكداب وحبيبي الأولاني بالإضافة إلى "الحب عيبنا" للمرة الأولي والتي سبق وان قدمها ضمن السياق الدرامي لمسلسل "نقابل حبيب" بطولة النجوم ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وتصدرت تريند مواقع والتواصل الاجتماعي بمجرد عرضها.

الفنان رامي صبري رامي صبري ابن رامي صبري أعمال رامي صبري أغانى رامي صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

900 جنيه في يوم.. انهيار أسعار الذهب بعد قفزة تاريخية

تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

نداء هام من البنك الأهلي لملايين العملاء

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب الأيام المقبلة

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب بعد شم النسيم

أرشيفية

بعد تراجع كبير.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الدواجن والبيض

تراجع قوي يضرب أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

أرشيفية

البنك الأهلي المصري يعدل سعر العائد على الشهادات البلاتينية

صبحي عطري

وفاة الإعلامي صبحي عطري بعد مسيرة لامست قلوب النجوم

دولار امريكي

أعلى سعر صرف للدولار اليوم الأربعاء 23-4-2025

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بني سويف

لبحث التعاون المشترك.. رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد شركة مصر للتأمين

جامعة بني سويف

تفاصيل توفير منح لدراسة الماجستير والدكتوراه بجامعة بني سويف

محافظ أسوان يؤكد على أهمية رصف طريق إدفو / مرسى علم

محافظ أسوان يؤكد على أهمية رصف طريق إدفو / مرسى علم

بالصور

العلم والدين في حوار مفتوح لمفتي الجمهورية بجامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

نشرة المرأة والمنوعات| كارولين عزمي وهاجر أحمد يشعلان السوشيال ميديا.. دراسة: نظر الأطفال والمراهقين فى خطر.. أسنانك تحتوي على 700 نوع من البكتيريا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أفضل طريقة تطردي بيها الصراصير والناموس من منزلك في الصيف

افضل طريقة تطردي بيها الصراصير والناموس من منزلك في الصيف
افضل طريقة تطردي بيها الصراصير والناموس من منزلك في الصيف
افضل طريقة تطردي بيها الصراصير والناموس من منزلك في الصيف

فمك به 700 نوع بكتيريا.. أفضل طريقة طبيعية لتنظيف الفم والأسنان من البكتيريا

افضل طريقة طبيعية لتنظيف الفم والاسنان من البكتيريا
افضل طريقة طبيعية لتنظيف الفم والاسنان من البكتيريا
افضل طريقة طبيعية لتنظيف الفم والاسنان من البكتيريا

فيديو

واقعة الطبيب

التمريض الرجال خناشير .. منشور لطبيب جراح يحوله للتحقيق

واقعة تعدي على كلب هاكسي

بيطري اعطاه حقنه هواء.. تفاصيل واقعة تعـ..ذيب كلب هاسكي بالمحلة

تصريحات كريم فهمي

اشتغلت دكتور وبقيت ممثل.. كريم فهمي يحكي عن صداقته مع ياسمين عبدالعزيز

ماجد المصري

حجاب ابنته ومرضها ووصيته.. تصريحات نارية للفنان ماجد المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: البابا فرنسيس.. رحيل رجل السلام وصوت الضمير الإنساني

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: صوت العزيمة من قلب ترسانة الجنوب

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيبي الأول

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مسلسل «Adolescence» دراما تحاكم المجتمع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 51

المزيد