محافظ الدقهلية يوجه بسرعة تنفيذ أعمال تطوير حديقتي الحيوان وشجرة الدر

وجه محافظ الدقهلية طارق مرزوق بسرعة بدء تنفيذ أعمال تطوير حديقتي الحيوان وشجرة الدر بالمنصورة فور اعتماد التصميمات، على أن تكون حديقة الحيوان أولوية في المرحلة الأولى.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة مستجدات مشروع التطوير، واستعراض التصميمات والرسومات المعمارية النهائية للمشروع، حيث تقرر مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لتحديد موعد لعرض هذه الرسومات لاعتمادها رسميًا.

وقال مرزوق “إن ما تضمنته التصميمات من تفاصيل معمارية وخدمية يعكس الاستعداد الفعلي لإطلاق المشروع المنتظر من أهالي المحافظة”، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقترح للتنفيذ.

وأوضح ضرورة قيام الشركة القائمة على التنفيذ خلال أسبوع كحد أقصى بتركيب لافتات (بنرات) باسم المشروع، والشركة المنفذة، والبرنامج الزمني في موقع الحديقة.

وتابع أن أعمال التطوير بحديقة الحيوان ستشمل إنشاء مناطق خدمات، وبحيرة ألعاب مائية، وحديقة حيوانات أليفة، وسوق تجاري، وسلسلة مطاعم ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال، مؤكدا ضرورة الحفاظ على هوية الحديقة وطابعها كحديقة حيوانات تقليدية مع تحديث البنية التحتية والمنشآت القائمة.

وحول حديقة شجرة الدر، أشار إلى أنها ستشهد تطويرا يشمل مطاعم مفتوحة، ومساحات خضراء، وقاعات متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى فندق صغير "موتيل"؛ بما يضمن تقديم تجربة ترفيهية متكاملة تناسب احتياجات الزوار من جميع الفئات.

على صعيد آخر، قال محافظ الدقهلية إن الجولات الميدانية مستمرة لحث الجميع على بذل مزيد من الجهد لتقديم خدمة أفضل للأهالي، لافتًا إلى أن العمل الميداني هو أساس النجاح في الإدارة المحلية.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم، للوحدة الصحية بقرية ديسط مركز طلخا، مؤكدًا ضرورة استمرار التزام العاملين فيها والكوادر الطبية والتمريض بمواعيد العمل والزي الخاص بالأطباء والتمريض؛ للحفاظ على المظهر اللائق بهم وضرب المثل في الالتزام والجدية.

كما تفقد عددا من العيادات داخل الوحدة الصحية، مؤكدًا أن جولاته اليومية تأتي لتحقيق مطالب المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم في حالة عدم وجودها، وتذليل العقبات أمام حصولهم على الخدمات اللازمة والمتنوعة بمختلف القطاعات بجميع المراكز والمدن والقرى.

وتفقد أيضًا كوبري بقرية الطويلة مركز طلخا، موجهًا مدير عام متابعة المشروعات المهندسة منى الساعي بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة طلخا ومع الجهات المعنية ذات الاختصاص، لإزالة معوقات استكمال أعمال إنشاء الكوبري.