محافظ الشرقية يتابع ملف تقنين أراضي الدولة..ويكلف بتسريع معدلات إنهاء عقود المواطنين

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعًا مع العميد محمود متولي مدير عام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق والسيد عبد الرازق و محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس رئيس مركز ومدينة أبو كبير والعميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة بلبيس وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية ويسري راشد رئيس مركز ومدينة الابراهيمية وذلك لمتابعة موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة والدفع بمعدلات الإنجاز.

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد علي أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة،كونه أحد الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.

وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير حول موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى المحافظة ليكلف محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية بسرعة إنهاء العقود اللازمة لكافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون للحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في بمعدلات الأداء في هذا الملف الحيوي والهام

وفي نهاية الاجتماع شدد المحافظ علي سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة وإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق الدولة حيال المواطنين غير الجادين.