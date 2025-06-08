لمتابعة السلالات والهجن.. مدير معهد البساتين يزور محطة بحوث شندويل

قام الدكتور احمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بزيارة تفقدية لمحطة بحوث شندويل بسوهاج جاء ذلك في اطار توجيهات من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأستاذ علاء فاروق وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم -رئيس مركز البحوث الزراعية اليوم الأحد ثالث ايام العيد حيث قام مدير معهد بحوث البساتين الدكتور أحمد حلمى بتفقد محطة بحوث شندويل بمحافظة سوهاج يرافقه الدكتور أبوبكر الدقاق مدير محطات مصر العليا - و الدكتور طارق البلك رئيس قيم بحوث الزيتون- وكان فى استقبالهم الدكتور يوسف القاضى مدير بحوث شندويل - في هذا السياق قال حلمي انه تم متابعة برنامج الخضر من السلالات الجديدة من الفاصوليا واللوبيا وكذلك تقاوى السلالات المتفوقة من البسلة - وبعض السلالات والهجن من الباذنجان والفلفل والطماطم - كما قام بزيارة برنامج الفاكهة من التين والزيتون والجوافة والرمان والنخيل والعنب - وطالب مدير المعهد بفصل وإكثار فسائل ذكور النخيل المتفوقة والتى تم تسجيلها من المعهد وكذلك بتسجيل وإكثار بعض سلالات الجوافة والرمان والتى أثبتت تفوقها فى ظروف الصعيد - وقدم الشكر الي الباحثين بمحطة شندويل والتابعة لمعهد بحوث البساتين مع حثهم على بذل الكثير من الجهد المميز لإنتاج ورعاية المحاصيل البستانية فى محافظة سوهاج وتوعية المزارعين من خلال الندوات والمراكز الإرشادية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة