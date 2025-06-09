دفن جثمان سوداني سقط من الطابق السابع في فيصل

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثمان سوداني عثر عليه أسفل عقار بفيصل، عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

العثور على جثة سوداني في فيصل

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بمنطقة كعبيش.

انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة أسفل عقار بشارع الأربعين لسوداني الجنسية إثر سقوطه من الطابق السابع في ظروف غامضة.

وفرضت الشرطة طوقًا أمنية بموقع البلاغ انتظارًا لوصول النيابة العامة للمعايمة تمهيدًا لنقل الجثمان إلى المشرحة.